(Pocket-lint) - É a semana de sexta-feira negra e isso significa uma tonelada inteira de acordos sobre tecnologia e jogos. Isso também inclui alguns produtos e títulos que só recentemente foram lançados, incluindo Call of Duty: Modern Warfare II.

O atirador Activision pode ainda não ter um mês de idade, mas já há um grande desconto no jogo completo. Você pode obtê-lo no PlayStation 5, Xbox Series X/S ou PS4 por apenas £56,99 no Reino Unido, $55 nos EUA - economia de até 20% apenas alguns dias após ter sido expandido para incluir Warzone 2.0 e DMZ. É um valor incrível para um grande jogo que já viu 25 milhões de jogadores entrarem no jogo.

Você pode encontrar as ofertas PS5, Xbox e PS4 abaixo.

US Call of Duty: Acordos de Guerra Moderna II

Economize $15 em Call of Duty: Guerra Moderna II para PS4 Aqui está o jogo na PlayStation 4, mas se você planeja atualizar para um PS5, você também pode simplesmente atualizar o jogo gratuitamente, pois ele possui um código de voucher. Normalmente $69,99, agora apenas $55. Ver oferta

UK Call of Duty: Acordos de Guerra Moderna II

Call of Duty: Modern Warfare II para PlayStation 4 - economize 19% Obtenha a versão PS4 de Call of Duty: Modern Warfare II. A edição padrão funciona na PlayStation 4, mas também pode ser atualizada para a versão PS5 se você atualizar sua máquina. Foi de £69,99, agora o preço é de £56,99. Ver oferta

Em nossa revisão da COD: MW2, dizemos que ela nos deixou uma boa impressão: "[A campanha é] um caso bombástico que parece o resultado de uma equipe que faz o que sabe melhor e o leva através de uma variedade de peças de conjunto, um após o outro".

Também tem mais modos multiplayer do que muitos outros jogos Call of Duty antes dele, incluindo os recém-adicionados Warzone 2.0 e DMZ. Além disso, começando no final de 2022 e passando por 2023, haverá Raids - um novo modo que permite que os jogadores se unam para assumir missões e chefes difíceis.

Estes serão apresentados em um formato de temporada e entregues em diferentes episódios. Ele mostra o compromisso do desenvolvedor Infinity Ward de fornecer aos jogadores conteúdo extra muito tempo após o lançamento inicial do jogo.

Escrito por Rik Henderson.