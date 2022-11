Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Como parte da economia da mega Black Friday na Amazon esta semana, você pode obter um grande desconto no Controlador sem fio padrão ou 'Core' Xbox. A Amazon tem o controlador oficial do Xbox com desconto em ambos os lados do Atlântico; nos EUA e no Reino Unido.

Este controlador é o modelo redesenhado que foi lançado junto com o Xbox Series X e Xbox Series S (que também é descontado). Se você estiver nos EUA, você pode conseguir um controlador reserva/extra por apenas $39 ou, no Reino Unido, eles são £34,99. Um roubo em comparação com os preços totais habituais. Agarre-os enquanto pode.

Controlador sem fio Xbox - economize 35% O mais recente Controlador sem fio padrão Xbox é tão barato quanto o temos visto. Compre-o em preto carbono, vermelho pulsos ou branco robô por $39,00. Ver oferta

Controlador sem fio Xbox - 36% de desconto! O controlador sem fio Xbox não costuma ser super barato, mas agora você pode pegar um ou dois de reserva para multijogador sem pagar acima das probabilidades. Agora disponível por £34,99. Ver oferta

O mais recente Controlador sem fio do núcleo Xbox lançado juntamente com o Xbox Series X e Series S, com várias atualizações sobre seu antecessor que veio com os modelos Xbox One.

Em primeiro lugar, o Xbox mudou a forma e os materiais para torná-lo mais confortável e mais seguro para segurar por longos períodos. Além disso, os gatilhos apresentam uma pegada texturizada, e o D-pad foi alterado para funcionar de maneira similar ao controlador Elite de primeira geração. É mais clicável e mais preciso.

Ele possui suporte a Bluetooth e Xbox Wireless, de modo que você pode emparelhá-lo com muitos dispositivos diferentes. Ele funciona com seu Xbox - claro - assim como com seu smartphone e PC.

Ele também está disponível em várias cores. Dependendo se você estiver nos EUA ou no Reino Unido, você verá diferentes acabamentos incluídos na oferta. Os compradores do Reino Unido recebem Robot White, Shock Blue, Carbon Black e Pulse Red. Nos EUA, você recebe todos, exceto o Shock Blue na venda, mas se você estiver feliz em pagar mais $5, você pode obter os acabamentos mais sofisticados como Electric Volt, Lunar Shift e Mineral Camo.

Escrito por Cam Bunton.