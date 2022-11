Acordo incrível no PS5 DualSense e FIFA 23 por apenas £69,99

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Existem vários acordos da FIFA 23 para a Sexta-feira Negra, incluindo grandes pechinchas sobre o próprio jogo.

No entanto, poucos são tão impressionantes quanto este - você pode obter o jogo mais um controlador PlayStation 5 DualSense pelo mesmo preço que o jogo por si só há cerca de uma semana.

Adquira um controlador PS5 DualSense + FIFA 23 por apenas £69,99 Você não só recebe uma cópia do melhor jogo FIFA em anos, como também recebe um novo controlador PS5 DualSense para jogá-lo - um must considerando o quão intensas serão suas sessões de jogo. O preço habitual, não-preto de sexta-feira é £99,99, portanto você economiza 30%. Ver oferta

FIFA 23 é uma excelente atualização anual para a mais longa franquia de jogos de futebol, com a versão de geração seguinte puxando todas as paradas este ano. Ela recebeu recentemente uma atualização gratuita para incluir a Copa do Mundo FIFA do Qatar 2022, para que você possa levar sua nação favorita a cada rodada e à própria final.

O controlador DualSense para o PS5 é o mais inovador gamepad ao redor, com feedback tátil e gatilhos com verdadeiro feedback de força que lhe dão a impressão de que você está realmente desenhando um arco, por exemplo, ou, no caso da FIFA, ficando mais cansado mais tarde em uma partida.

Se você só quer um novo DualSense, também há grandes negócios somente no controlador, como o modelo Midnight Black. Alternativamente, se você quiser apenas uma cópia do FIFA 23, isso também tem um desconto saboroso para a Sexta-feira Negra.

Escrito por Rik Henderson.