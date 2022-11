A Série S do Xbox recebe um negócio louco de sexta-feira negra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon UK cortou £60 do preço do Xbox Series S, o console de barganha da Microsoft, reduzindo-o para apenas £189,99, um preço surpreendente em relação à sua qualidade.

Esta é a melhor maneira que já vimos de entrar nos jogos atuais - é tão simples quanto isso.

É uma redução de 24%, e é uma das ofertas mais importantes da Black Friday 2022 até agora.

Xbox Série S - economize 24% Trazendo o Xbox Series S para apenas £189,99, este é um bom negócio louco que vai acelerar a sua entrada nos jogos atuais. Ver oferta

A Série S pode não pegar todas as manchetes graças a seu hardware de menor potência em comparação com a Série X do Xbox, mas é uma excelente escolha para famílias e qualquer um que opere com um orçamento.

É pequena e poderosa, sem nenhum disco para falar, mas com um design realmente impressionante que parece mais agradável do que qualquer outro console importante neste momento, sem dúvida.

Se você emparelhar isto com uma assinatura do Xbox Game Pass, você estará realmente no negócio - esta é basicamente a maneira mais acessível de jogar alguns dos maiores jogos do mercado neste momento, do Halo Infinite ao Forza Horizon 5.

Se você tem hesitado em pegar um novo console ou ainda está usando um Xbox One, esta é uma grande oportunidade de dar o salto sem quebrar o banco.

Confira nossa revisão completa da Série S do Xbox para mais detalhes, se você ainda estiver na cerca.

Escrito por Max Freeman-Mills.