(Pocket-lint) - Se você estiver à caça de um negócio de jogos na Sexta-feira Negra, então você vai querer ver as várias ofertas que a Ubisoft está atualmente fazendo. As ofertas de Sexta-Feira Negra da empresa já começaram e estão em andamento a partir de agora até 30 de novembro.

Estes acordos incluem até 75% de desconto em vários jogos da Ubisoft. Mas isso não é tudo, já que a Ubisoft também está executando uma "Oferta de Carteira" especial de sexta-feira negra que lhe dá um cupom adicional quando você gastar uma certa quantia entre agora e quando a venda terminar.

Tudo que você precisa fazer é gastar £19,99/$19,99/$19,99 ou mais na loja Ubisoft e você pode obter um £10/$10/$10 na sua "Carteira Ubisoft" para gastar em ainda mais jogos. Naturalmente, existem algumas restrições, você não pode gastar os fundos da carteira em conteúdo dentro do jogo, pré-encomendas, assinaturas, produtos físicos ou comerciantes, mas isso ainda deve ajudá-lo a conseguir uma pechincha.

Como se isso não fosse suficiente, a Ubisoft+ também é atualmente metade do preço com 50% de desconto durante o primeiro mês, assim você pode se inscrever e desfrutar do acesso a centenas de jogos da Ubisoft por muito menos.

Naturalmente, há muitos jogos excelentes atualmente em oferta, mas aqui estão alguns de nossos favoritos.

Assassin's Creed Valhalla - economize £33,49/$40 Dê uma volta na era Viking com Assassin's Creed Valhalla, que é francamente muito divertido e ainda mais com este desconto da sexta-feira negra. Ver oferta

Far Cry 6 - economizar 67% Far Cry 6 é o último passeio na franquia e é também um verdadeiro arrolhador. Agora também é uma pechincha. Ver oferta

Watch Dogs Legion Ultimate Edition - economize 75% Se você gosta do visual da Legião Watch Dogs, mas foi adiada pelo preço, então esta oferta pode agradar. Especialmente porque está na edição final. Ver oferta

O Arco-íris de Tom Clancy Seis Siege - economize 67% Se você está se sentindo um pouco competitivo, então agora pode ser a hora de pegar uma pechincha. Especialmente com uma nova temporada de lançamento do Rainbow Six Siege e este preço de pechincha. Ver oferta

Escrito por Adrian Willings.