Game Pass para o Xbox Series X/S de graça

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O atirador soberbamente inventivo de Arkane, Deathloop, está finalmente chegando ao Xbox e a melhor notícia é que você não terá muito tempo para esperar.

Até agora, ele só estava disponível no PS5 e PC, com a exclusividade do console PlayStation, mas os proprietários do Xbox Series X e Series S em breve poderão ver também o porquê de todo esse alvoroço.

Além disso, os membros do Xbox Game Pass poderão jogá-lo gratuitamente a partir de 20 de setembro.

O mesmo é válido para assinantes de PC Game Pass, enquanto os assinantes PlayStation Plus Extra e Premium também encontrarão o jogo adicionado a seus catálogos.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Em nossa revisão do Deathloop no PS5, nós o descrevemos como "uma verdadeira jóia de um jogo; um quebra-cabeça a ser resolvido com o tempo - mas que permite abordar seus cenários de inúmeras maneiras".

Foi publicado por Bethesda, mas um acordo com a Sony foi firmado antes de a empresa ser adquirida pela Microsoft. O novo proprietário concordou em honrar a exclusividade.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

É apenas um jogo da geração atual (sem versões PS4 ou Xbox One), pois utiliza a velocidade de carregamento rápida proporcionada pelo armazenamento SSD nas máquinas modernas.

Escrito por Rik Henderson.