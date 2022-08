Como assistir a QuakeCon 2022 e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O evento anual da comunidade Bethesda, QuakeCon, está de volta este ano com uma programação lotada de riachos e torneios, todos baseados em jogos e franquias Bethesda, incluindo alguns que ainda não chegaram às lojas.

O evento começa em 18 de agosto e dura alguns dias, e nós temos todos os detalhes chave para você abaixo, então verifique os horários de início, que jogos esperar e muito mais.

A QuakeCon 2022 começa no dia 18 de agosto e termina no dia 20 de agosto.

No dia 18 de agosto haverá um show de abertura dos próximos e recentes lançamentos, que começará com um pré-show às 17h15 BST e começará totalmente às 18h BST.

Nos EUA, o pré-show começará às 9h15 ou 12h15 ET, com o show completo iniciando às 10h00 ou 13h00 ET.

Você pode conferir uma programação completa dividida por faixas horárias no site da QuakeCon aqui mesmo - é a melhor maneira de ver exatamente o que está acontecendo e quando.

A QuakeCon é novamente um evento virtual este ano, o que significa que assistir a tudo isso é muito simples - basta ir até a página oficial do evento Twitch, aqui mesmo, e assim que as coisas começarem, você poderá se sintonizar para assistir o que quer que esteja acontecendo, ao vivo.

Sabemos que a QuakeCon abrirá com uma apresentação de 30 minutos que nos dará novamente as boas-vindas ao mundo de Redfall, o próximo grande atirador da Arkane.

O jogo foi relativamente recentemente adiado para a primeira metade de 2023 por Bethesda, por isso há um pouco de tempo até que possamos ir de mãos dadas com ele, mas já vimos um pedaço de jogo decente. Estamos supondo que teremos outra demonstração mais longa desta vez.

O que é Nvidia Advanced Optimus e como ele pode economizar a bateria de seu laptop? Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Esta pequena e genial solução de Nvidia pode ter um impacto realmente significativo em seu laptop para jogos.

Um monte de outros jogos já lançados também terão seu tempo sob os holofotes, desde The Elder Scrolls Online até Ghostwire: Tóquio, via Deathloop e Fallout 76.

Haverá desafios de velocidade, eventos de cosplay e Q&A do desenvolvedor ao longo dos três dias de eventos, juntamente com uma corrente de jogos Quake competitivos - afinal, foi aí que as coisas realmente começaram para a QuakeCon, daí seu nome.

Escrito por Max Freeman-Mills.