Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Redfall foi anunciado em junho de 2021 como parte do showcase de verão do Xbox e Bethesda, e enquanto tivemos que esperar mais um ano para ver alguns vislumbres da jogabilidade, agora há muitas informações sobre o jogo lá fora.

Parece mais uma diversão frenética dos gênios de Arkane, embora desta vez você possa se unir a amigos pela primeira vez. Descubra todos os detalhes chave aqui mesmo.

Quando Redfall foi anunciado pela primeira vez, foi com o reboque CGI brilhante acima, que terminou otimamente com uma janela de liberação de 2022, algo que parecia ser potencialmente improvável mesmo na época. Isso foi comprovado quando o jogo foi atrasado por Bethesda no início de maio de 2022, ao mesmo tempo em que atrasou o Starfield também.

Uma atualização em Redfall e Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 de maio de 2022

A nova janela de lançamento é em algum momento da primeira metade de 2023, mas ainda não temos uma data exata, portanto, não há nada para você colocar em seu calendário neste momento.

Sabemos a que plataformas o Redfall estará chegando, e é outro grande jogo que está sendo ditado pela compra do Bethesda pelo Xbox. Esse acordo significa que ele não chegará ao PS4 ou PS5 quando ele for lançado.

Entretanto, é uma ótima notícia para os fãs do Xbox, já que isso significa que é basicamente um console exclusivo para o Xbox Series X e S e, melhor ainda, o jogo estará no Xbox Game Pass a partir do lançamento, e também chegará ao PC.

No entanto, não atingirá o Switch, já que o hardware menos potente desse console não seria capaz de executá-lo.

Redfall é intitulado para uma cidade fictícia em Massachusetts que foi tomada por um culto de adoradores de vampiros que de alguma forma conseguiu bloquear o sol para dar domínio total a seus senhores mortos-vivos.

Você vai explorá-la como um de uma equipe de até quatro pessoas, tentando descobrir o que está acontecendo e como você pode detê-la, e parece que você terá que enfrentar muitos vampiros pelo caminho, juntamente com membros do culto que ainda não foram transformados.

No estilo tradicional Arkane, deve haver muito estilo de forma livre para a ação, e também conhecemos os quatro protagonistas graças ao site oficial do jogo:

Devinder Crousley, um criptozoólogo

Layla Ellison, uma engenheira com poderes telecinéticos

Remi de la Rosa, que tem um robô auxiliar chamado Bribon

Jacob Boyer, um ex-niper com um olho vampírico e o fantasma de um corvo de estimação

Eles parecem e soam como um bando eclético, e temos certeza que serão muito divertidos de conhecer graças à escrita normalmente espirituosa de Arkane.

Quando você não está jogando em cooperativa, porém, estamos interessados em saber se você pode alternar entre eles, ou se você tem que escolher um para o longo curso.

Redfall está em um mundo aberto, todos os confins da cidade aparentemente abertos para você e seus companheiros enquanto você investiga as experiências horríveis que explodiram o vampirismo à vista de todos.

Temos nosso primeiro olhar sobre a jogabilidade real em junho de 2022, na revelação de que você pode assistir acima, e parece o que esperávamos - um jogo Arkane com uma ênfase mais pesada na ação do que o Dishonored.

Podemos ver cada um dos personagens recebendo seu momento na ribalta, com poderes como um elevador espectral em evidência, e um monte de armas diferentes que parecem perfurantes e satisfatórias.

É claro que você será capaz de usar um pouco de furtividade, pelo menos com armas silenciosas e takedowns sempre uma opção, e podemos ver alguns tipos diferentes de inimigos que estarão no seu caminho, também.

Arkane diz que as mesmas mentes por trás do Talos-1 de Prey e do Dunwall de Dishonored são as que projetaram o enorme mundo de Redfall, por isso esperamos que ele tenha a mesma interconexão e a mesma complexidade daqueles ambientes amados.

O fato de todo o jogo ser jogável em até quatro jogadores é completamente novo para o estúdio, e poderia ser um enorme passo à frente, mas também tem sido claro para assegurar aos jogadores que qualquer um que queira jogá-lo por conta própria ainda terá uma experiência clássica de Arkane sem perder nada.

Você terá habilidades e habilidades para se atualizar à medida que progredir no jogo, e também poderá personalizar seu equipamento como quiser, o que parece divertido. Os traços das armas colocarão reviravoltas em como cada uma funciona, em um sistema que soa um pouco como o Deathloop.

Haverá um mapa para limpar, em estilo clássico de mundo aberto, com bairros que você pode retirar do controle de vampiros para ajudar os cidadãos de Redfall a recuperar sua cidade.

Escrito por Max Freeman-Mills.