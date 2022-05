Bethesda atrasa Starfield até 2023, Redfall também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bethesda anunciou que afinal não lançará o Starfield em 2022, passando o jogo para a primeira metade de 2023 junto com seu outro próximo título, o Redfall.

O atraso será um golpe para a Microsoft, uma vez que ambos os títulos estarão indo para seu serviço Game Pass quando forem lançados, e o Starfield, em particular, espera-se que seja um grande exclusivo para que ele se orgulhe da PlayStation.

Uma atualização em Redfall e Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 de maio de 2022

O jogo de ficção científica foi previsto para ser lançado em 11 de novembro de 2022, mas não temos uma data exata para substituí-lo, como você verá na declaração acima.

Bethesda diz que o atraso é para garantir que tanto Starfield quanto Redfall sejam tão polidos quanto possível no lançamento, algo que historicamente tem atormentado seus principais jogos, que foram lançados em vários estados de buggy anteriormente.

Os atrasos também eliminam alguma competição importante do lançamento deste inverno, o que significa que será uma época interessante no mercado se outras editoras puderem capitalizar - a Sony, em particular, provavelmente esperará que ela possa enviar o Deus da Guerra Ragnarök a tempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.