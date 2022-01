Imagens vazadas do smartwatch Starfield Collector's Edition

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não se sabe muito sobre o tão esperado RPG espacial da Bethesda , Starfield , mas já podemos ter um vislumbre de seus brindes da Edição de Colecionador.

O Redditor SquiddyVonn descobriu algumas imagens junto com um rascunho do manual do usuário para um smartwatch com tema Starfield fabricado pela The Wand Company.

De fato, os fãs de olhos de águia já viram esse design antes, foi brevemente mostrado em um trailer dos bastidores lançado em 2021.

O relógio parece ter vários recursos, como rastreamento de dados de temperatura, umidade, horários de nascer e pôr do sol, um contador de passos e exibição de notificações.

Tudo é apresentado em uma interface de usuário utilitária e futurista que está muito alinhada com a estética do jogo.

SquiddyVonn postou um vídeo de acompanhamento em seu canal do YouTube, no qual ele sugere que o relógio pode ter uma integração de segunda tela semelhante à edição Pip-Boy do Fallout 4 .

A Wand Company que produz o dispositivo trabalhou em vários outros colecionáveis de videogame no passado. Estes incluem réplicas de Pip-Boy, um caminhão Nuka-Cola colecionável e algumas réplicas de Pokeball seriamente premium.

Pode demorar um pouco até obtermos qualquer confirmação, pois o jogo não está programado para ser lançado até 11 de novembro de 2022, mas os primeiros vislumbres definitivamente parecem estar apontando para uma caixa de apresentação da Edição de Colecionador.

Dada a popularidade da edição Pip-Boy do Fallout 4, esperamos que seja um colecionável muito procurado e o fato de ser realmente prático o torna ainda mais atraente.

Escrito por Luke Baker.