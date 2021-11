Fallout 5 confirmado, mas não espere tão cedo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chefe da Bethesda, Todd Howard, confirmou que Fallout 5 está nos planos da fabricante do jogo.

No entanto, ele também disse que está em uma fila atrás de Starfield e Elder Scrolls 6 , então ainda pode levar anos antes que vejamos algo tangível do estúdio do Xbox.

Na verdade, Fallout 5 é apenas um conceito de folha única agora: "Temos uma página única no Fallout 5, o que queremos fazer", disse Howard no último podcast da IGN.

O diretor da Bethesda também descartou dar a um desenvolvedor externo para acelerar a produção: "Não vejo ... Olha, Fallout realmente faz parte do nosso DNA aqui", disse ele.

"Eu gostaria de encontrar uma maneira de acelerar o que fazemos, mas não posso realmente dizer hoje, ou me comprometer com nada, o que vai acontecer quando, além de dizer que nossa cadência é Starfield e então Elder Scrolls 6."

Starfield está programado para lançamento em novembro de 2022, enquanto Elder Scrolls 6 ainda está longe. Ambos os jogos serão exclusivos do Xbox (com lançamento no PC com Windows também), então é mais do que provável que Fallout 5 também seja.

Dito isso, quando estiver perto de ser lançado, quem sabe se o Xbox Series X / S e oPS5 ainda serão os consoles da geração atual ou se outras plataformas já surgiram até então. Talvez o serviço Cloud Gaming do Xbox seja tão difundido que seja fácil acessar o jogo de qualquer maneira.