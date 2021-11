Um novo Quake é o próximo na lista da id Software?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Zenimax, a empresa-mãe da id software, postou uma pilha de novas vagas de emprego e, ao fazer isso, causou muita especulação em torno do que poderia estar trabalhando. Muitos pensam que Quake pode ser o próximo grande título na lista do id.

Uma dessas listas , baseada no estúdio da id em Dallas, Texas, tem referências a "ambientes de ficção científica e fantasia" e envolve "o desenvolvimento de um FPS de ação icônico de longa duração". Soa familiar.

Do portfólio da Zenimax, sabemos que Machine Games lida com Wolfenstein , e a série Rage cai sob a Avalanche Studios. Isso nos deixa com Quake e Doom , o último tendo um lançamento bastante recente. É fácil ver, então, por que os fãs acham que há um novo Quake em andamento.

O momento funciona bem também, com Quake chegando ao seu 25º aniversário este ano. Zenimax comemorou com o lançamento de uma edição aprimorada do Quake original para Xbox, PlayStation, Switch e PC; Incluindo novos visuais polidos, multijogador local e online e conteúdo adicional. Ao mesmo tempo, Quake 2 e Quake Arena também foram disponibilizados no Game Pass para PC .

Quake é um nome lendário no mundo dos atiradores competitivos e os fãs estão compreensivelmente entusiasmados com a perspectiva de um novo jogo. Suspeitamos que pode demorar um pouco até que algo seja anunciado oficialmente, mas as coisas estão definitivamente parecendo positivas até agora.