PS5 Deathloop agora abaixo de £ 40, PC com desconto também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O excelente Deathloop da Bethesda está agora disponível com um grande desconto. Você pode obter a versão do PlayStation 5 no Reino Unido ou nos EUA por menos de £ 40 e $ 40, respectivamente.

Também há um acordo na versão para PC, então nunca houve melhor momento para descobrir por que ele foi incluído na lista do Melhor Jogo no EE Pocket-lint Gadget Awards 2021 (no qual você pode votar aqui ).

squirrel_widget_6071582

Amazon.co.uk está oferecendo a versão em disco do Deathloop por um pouco mais de £ 40, mas você recebe um pôster de aço incluído.

Seu negócio de PC é ainda mais barato.

squirrel_widget_6193978

A PlayStation Store também tem o jogo listado com uma fatia decente do preço, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Se você não se importa com um download digital, custa apenas £ 39,59 no Reino Unido e $ 39,59 nos Estados Unidos.

10 melhores presentes de jogo para 2021 Por Max Freeman-Mills · 28 Outubro 2021

Embora a Bethesda tenha sido adquirida pela Microsoft antes do lançamento do Deathloop, a empresa manteve seu acordo de exclusividade do console com a Sony. No momento, você só pode jogar no PS5 ou PC. Uma versão Deluxe lista uma cópia do PS4 também, mas não parece haver como fazer o download ou reproduzi-la no momento.

Chamamos o jogo de "um quebra-cabeça a ser descoberto com o tempo" e "um verdadeiro deleite" em nossa análise .