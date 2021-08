Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Elder Scrolls V: Skyrim é, sem dúvida, um dos melhores jogos de RPG de todos os tempos. Talvez o melhor de todos (mas não vamos entrar em discussões). E agora está sendo relançado, precisamente uma década após o primeiro lançamento de Skrim, para comemorar o 10º aniversário do jogo.

O jogo, apropriadamente intitulado The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition , estará à venda a partir de 11 de novembro de 2021, disponível para Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, PC e, espere, PlayStation 4 (e PS5 em diante compatibilidade).

Huh, PlayStation você disse? Isso mesmo. É uma jogada uma espécie de surpresa, dado que a desenvolvedora do jogo, Bethesda, foi adquirida pela Microsoft no início deste ano. Isso, no entanto, não parece ter afetado os títulos legados e acordos anteriores, então os fãs do PS4 e PS5 poderão pegá-lo e jogar.

Então, o que você pode esperar da edição do 10º aniversário? Há o jogo completo, que é o mesmo relançamento da Edição Especial de 2016 aprimorado, mais suas três expansões de DLC: Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn.

Nós poderíamos pensar - ou pelo menos esperar, já que não está confirmado - que Bethesda terá aberto várias melhorias tecnológicas desta vez também, permitindo taxas de quadros mais altas e taxa de atualização variável (VRR) para usuários de console em particular.

O jogo também vem com novos recursos adicionais, incluindo novas missões, chefes, armas e feitiços - o que garantirá que você não terá uma experiência de jogo idêntica ao revisitar o título.

Exatamente quanto vai custar, no entanto, teremos que esperar para ver. Embora aqueles com a edição especial já em sua coleção possam pagar por uma atualização (presumivelmente não o preço total) para obter esses novos recursos.

Já tendo passado muitas horas em Tamriel, bem, estamos quase prontos para gastar dezenas mais. Traga a edição do 10º aniversário.