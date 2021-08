Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para comemorar o 25º aniversário do Quake, a Bethesda lançou uma versão remasterizada do jogo em todas as plataformas: PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Disponível agora, o jogo apresenta gráficos aprimorados, com visuais de até 4K (dependendo da plataforma), melhor iluminação, novos modelos, mapas atualizados e um sistema de sombras dinâmico. Ele também agora tem suporte para widescreen.

O suporte cross-play agora está incluído, bem como o suporte de tela dividida local para Deathmatch e co-op. Os oponentes de IA agora também estão disponíveis no Deathmatch.

Além disso, a nova versão do Quake vem com todas as expansões oficiais, além de uma totalmente nova criada especialmente para este lançamento pelo desenvolvedor MachineGames de Wolfenstein.

A versão remasterizada do jogo está disponível como uma atualização gratuita para todos os que o possuem no PC via Steam ou Bethesda Launcher. Proprietários de console PlayStation e Switch podem comprá-lo por apenas $ 9,99 / £ 7,99.

Também está disponível pelo mesmo valor no Xbox, mas os proprietários do Xbox Game Pass obtêm-no sem nenhum custo extra como parte da assinatura (junto com Quake II e Quake Arena).

Esta edição do Quake atualmente funciona bem no Xbox Series X / S ePS5 por meio de compatibilidade com versões anteriores (em até 4K 60fps), mas uma versão de próxima geração também estará disponível como uma atualização gratuita "em breve". Isso adiciona suporte nativo de 4K a até 120 fps.

