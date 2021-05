Antevisão do Deathloop: O tempo estará do seu lado?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Deathloop estava se preparando para ser um dos lançamentos PS5 mais empolgantes desta primavera. Em seguida, tornou-se um de uma série de jogos a atrasar devido aos efeitos duradouros da pandemia, o que tornou o trabalho em projetos colaborativos um desafio mais do que nunca.

Agora, porém, Arkane Lyon tem até setembro para polir tudo, e o tempo extra parece que aumentará ainda mais a nossa empolgação pelo jogo. Temos um novo passo a passo de gameplay guiado direto de Arkane Lyon e do diretor de jogo e diretor de arte de Deathloop, e temos muitos novos detalhes para compartilhar.

Tivemos um bom vislumbre de como o Deathloop começa para os jogadores, o que não vamos estragar de forma alguma, mas, em resumo, o personagem do jogador Colt acorda e se encontra preso em um loop temporal na ilha de Blackreef, aparentemente um paraíso enorme para o massas criminosas e perturbadas. Ele tem um objetivo - encontrar uma maneira de quebrar o laço.

No entanto, é mais fácil falar do que fazer e requer que Colt mate oito alvos principais antes que o loop seja reiniciado, cada um deles fortemente protegido ou disfarçado. Já sabíamos de tudo isso antes, mas Arkane nos deu uma olhada mais de perto em como isso realmente funciona dentro de cada loop em que um jogador embarca.

Embora possa soar como a mesma estrutura de um roguelike Returnal -esque, onde os jogadores têm uma chance de completar seus objetivos em uma linha, então têm que começar do zero se não conseguirem, o diretor do jogo Dinga Bakaba se esforçou para mostrar como o jogo difere desse modelo.

Por um lado, há alguma permanência entre as corridas - os jogadores podem coletar uma substância chamada Residium para ganhar atualizações que duram entre as corridas. Além disso, um sistema Reprise permite que morram três vezes antes que a execução realmente termine, um pouco de espaço de manobra que torna muito mais fácil experimentar.

Uma grande informação, porém, é que mesmo quando uma corrida começa, os jogadores são completamente livres para ir aonde quiserem e planejar como quiserem. Blackreef é dividido em quatro zonas robustas: The Complex, Updaam, Fristad Rock e Karls Bay. Cada um é quase tão grande quanto os maiores níveis que a série Dishonored ofereceu, mas aparentemente mais denso com detalhes e interiores.

Cada uma dessas quatro zonas pode ser visitada durante os quatro intervalos de tempo do dia que o loop permite, e cada um será radicalmente diferente entre os intervalos. Uma área de castelo pode ser tranquila e desocupada durante a tarde, mas cheia de vida durante uma festa à noite, enquanto uma biblioteca pode ter horários de funcionamento que só permitem visitá-la em determinados horários, por exemplo.

Se isso parece complicado, é - mas, da perspectiva do jogador, as coisas deveriam ser muito fáceis. Digamos que você esteja em uma área durante a tarde e descubra uma pista que deseja seguir em outra área que requer o horário matinal já esgotado. Você pode simplesmente encerrar sua corrida (seja correndo de um penhasco ou enfrentando uma luta imprudente) e começar outra, escolhendo deformar direto para a zona certa. Mesmo se você quiser pular direto para o horário noturno para puxar um determinado fio, isso está perfeitamente bem e é permitido.

Ao tornar este um sistema tão fácil de usar rapidamente, Bakaba disse que a esperança é que os jogadores possam simplesmente seguir as pistas em que estão interessados, enquanto o jogo lida com toda a programação complexa e IA em segundo plano. Cada loop jogado, seja curto ou longo, oferecerá mais informações que um jogador astuto pode usar para descobrir o que exatamente está acontecendo no Blackreef e como eliminar seus alvos de forma mais eficaz.

No entanto, enquanto você faz seus negócios, não será fácil - há muitos inimigos festejando e relaxando ao redor de Blackreef, todos com ordens de atirar na hora. Além desses, porém, você tem um adversário sério com que se preocupar - Julianna.

Esta assassina rival irá persegui-lo e obstruí-lo, tentando matar para encerrar seu ciclo, e ela é controlada por uma IA mais complicada e agressiva ou por outro jogador humano. Essa faceta multijogador do Deathloop é uma de suas grandes reviravoltas e parece que pode ser muito divertida.

Você poderá entrar nos jogos de outros jogadores como Julianna para armar armadilhas para eles e tentar despachá-los da maneira que achar mais adequada, com recompensas cosméticas e mais poderes para desbloquear para ela conforme você se familiariza com as coisas. Claro, se você não quiser esse estresse adicional, pode simplesmente jogar offline e enfrentar a IA.

Na pré-visualização, dizemos, entretanto, que o próprio Blackreef fez jus ao seu faturamento por Sébastien Mitton como um dos personagens principais do jogo. Vimos a mesma área em alguns fusos horários diferentes, com iluminação completamente diferente e layouts de inimigos em cada um.

É um paraíso dos anos 60 com um design exuberante, cheio de imagens bizarras e quartos incríveis para explorar, cheio até a borda com conversas para escutar, registros para arquivar e notas para ler. Tudo isso fará com que você compreenda melhor o que está acontecendo.

É claro que há muita variedade visual a ser encontrada, também, entre residências palacianas e ambientes industriais, estufas assustadoras e paisagens extensas, e mal podemos esperar para começar a aprender seus meandros mais de perto.

Na verdade, a situação gráfica geral também ganhou uma nova clareza na visualização. Podemos confirmar que o jogo está direcionado para 60FPS suaves no PS5, com uma resolução adaptável de 4K. Nosso feed de vídeo estava em 1080p, então não podemos atestar a qualidade dessa solução, mas funcionou perfeitamente em outros títulos.

O jogo parece ótimo, em suma, com os diferentes intervalos de tempo, todos oferecendo sua própria iluminação nítida, desde o sol da manhã brilhante até a escuridão tarde da noite encharcada de neon. É tanto um anúncio para a direção de arte quanto fidelidade gráfica, no entanto, até a trilha sonora jazzística.

Arkane também não está economizando quando se trata de jogabilidade momento a momento. Assim como na série Dishonored e na mais recente Prey, você tem um monte de maneiras diferentes de marcar um alvo em sua lista.

Mantendo as coisas simples, você tem um divertido arsenal de armamento para explorar, de pistolas de empunhadura dupla a espingardas e LMGs, ou pistolas de pregos silenciosas para uma lâmina furtiva. Você também pode lutar corpo a corpo com eficácia, e uma versão um pouco diluída do chute todo-poderoso do Messias Sombrio de Poder e Magia de Arkane está de volta para permitir que você desvie as pessoas de penhascos ou perigos.

Também destacando o livro Dishonored estão uma série de poderes que você pode desbloquear e subir de nível, incluindo um teletransporte curto semelhante ao Blink chamado Shift, ou a chance de ligar vários inimigos para matá-los de uma só vez usando o Nexus .

As bugigangas colecionáveis podem personalizar ainda mais sua carga modificando a forma como suas armas e habilidades de personagem funcionam, e você pode trocá-las rapidamente, criando um sistema adaptável que pode criar maneiras realmente únicas de atingir seus objetivos.

Você pode começar simples, mas pode coletar bugigangas para se tornar um maníaco que empurra duas vezes e salta duas vezes. Quando o jogo for lançado, prepare-se para ver os speedrunners completando coisas de maneiras genuinamente absurdas, basicamente.

Se Arkane pode usar o tempo extra para polir o jogo até um brilho perfeito (e é certamente como ele está começando a parecer), Deathloop deve oferecer uma mistura delirante de diversão quando for lançado em setembro.

Desde a diversão de descobrir os ambientes extensos de Blackreef até descobrir por que e como o loop temporal funciona, e as inúmeras maneiras de acumular a dor em seus habitantes depravados, mal podemos esperar para ver mais e colocar nossas mãos nele.

Escrito por Max Freeman-Mills.