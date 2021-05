Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bethesda é um titã do jogo com algumas das franquias mais populares do mundo, como Fallout e The Elder Scrolls. Agora, porém, está trabalhando em algo completamente novo - um IP de ficção científica totalmente novo.

O nome do jogo é Starfield, pelo que sabemos, e você está no lugar perfeito para descobrir tudo o que sabemos sobre o próximo título.

Bethesda revelou Starfield na E3 em 2018 com o teaser trailer acima que nos dá muito pouco para continuar - tem apenas um minuto de duração! Esse nome evocativo fez com que o boato entrasse em ação, mas não havia data de lançamento para isso.

Estamos obviamente anos a partir desse ponto agora, e não ouvimos muito mais sobre Starfield ainda. Sabemos que agora é a principal prioridade em Betesda, tendo precedência sobre o também anunciado Elder Scrolls 6 , então há claramente muitos recursos sendo investidos nele.

Não está claro a que tipo de lançamento isso se traduz, mas indicações recentes são de que a Bethesda espera poder lançá-lo este ano , em 2021 - revelando-o no verão e lançando-o no inverno. Isso parece muito promissor, embora seja uma reviravolta bastante apertada. Provavelmente vamos proteger nossas apostas e dizer que 2022 ainda é a data mais provável, com uma revelação chegando este ano.

O que teria sido uma estimativa simples apenas alguns meses atrás, tornou-se mais complicado quando se trata das prováveis plataformas do jogo. Afinal, a Microsoft concluiu recentemente a compra do blockbuster da Bethesda, e exclusividades de grandes nomes certamente foram um grande motivador por trás disso.

Portanto, estamos bastante confiantes de que, a menos que a Sony tenha algum tipo de acordo secreto assinado, você pode esperar que Starfield seja exclusivo para consoles Xbox. Provavelmente, será apenas no Xbox Series X e S, já que soa para todo o mundo como um título de próxima geração.

No entanto, os jogadores de PC não devem se desesperar - a Bethesda sempre tratou bem a plataforma e o Xbox Game Pass para PC significa que temos quase certeza de que ele chegará lá no dia do lançamento também. Desnecessário dizer que pensamos que estará no Game Pass para console desde o primeiro dia, um verdadeiro deleite para os assinantes daqui por diante.

Starfield é exclusivo para Xbox e PC. Período. Sou eu confirmando isso. https://t.co/j78Msk8nyG - Jeff Grubb (@JeffGrubb) 15 de maio de 2021

Esta linha de pensamento foi confirmada pelo repórter da indústria Jeff Grubb, acima - ele diz que suas fontes indicam fortemente que o jogo será exclusivo para Xbox e PC, então não há muito o que sugerir que os donos de PS5 devam ter muita esperança.

Não sabemos quase nada sobre Starfield, com as únicas dicas fornecidas por aquele teaser trailer enigmático. Ele mostra um planeta antes de revelar um satélite que se desdobra e passa por algum tipo de buraco de minhoca ou portão cósmico.

A palavra "constelação" também aparece parcialmente no início - mas estamos rasgando o barril, aqui! A realidade é que sabemos apenas algumas coisas com certeza - é um jogo de ficção científica, por exemplo, e parece que haverá temas de exploração espacial para abordar.

Quer isso nos veja assumindo o papel de um viajante do espaço ou de um astronauta, e o tipo de história que o jogo contará, terá que vir com o tempo. A Bethesda obviamente é especializada em RPGs de mundo aberto, então também suspeitaríamos que provavelmente se encaixaria em um molde semelhante.

A natureza instável desse satélite no teaser, e algumas citações do supremo Todd Howard da Bethesda, fazem parecer que as viagens espaciais não serão uma façanha fácil em Starfield. Em conversa com Elon Musk em 2019, Howard comparou isso a "voar nos anos 40, como se fosse perigoso", então esperamos que possa haver alguma mecânica interessante nessa frente.

Depois de um bom silêncio no rádio, no final de 2020 algumas imagens surgiram do nada, incluindo a acima, supostamente de compilações pré-lançamento do Starfield. Não há prova disso, e apenas algumas semelhanças no design da IU em comparação com o site oficial do Starfield para fazer o backup.

Não é muito para continuar, mas parece que confirma alguns detalhes, incluindo a habilidade de caminhar no espaço no jogo e o fato de que poderia ter uma perspectiva de terceira pessoa. Também parece que pode permitir que os jogadores escolham seu equipamento e suas armas, a julgar pelo ícone no canto inferior esquerdo.

Mais uma vez, isso é tudo que temos que investigar no momento - é muito pequeno, mas será interessante olhar para trás quando tivermos mais informações, para descobrir se este é o artigo genuíno.

