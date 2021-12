Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bethesda é um titã do jogo com algumas das franquias mais populares do mundo, como Fallout e The Elder Scrolls. Agora, porém, está trabalhando em algo completamente novo - um IP de ficção científica totalmente novo.

O jogo se chama Starfield, pelo que sabemos, e você está no lugar perfeito para descobrir tudo o que sabemos sobre o próximo título.

Bethesda revelou Starfield na E3 em 2018 com o teaser trailer acima, que nos dá muito pouco para continuar - tem apenas um minuto de duração! Esse nome evocativo fez com que o boato entrasse em ação, mas não havia data de lançamento para isso.

Agora, porém, finalmente temos uma data - na E3 2021, a Bethesda abriu a apresentação do Xbox com um trailer mais longo do jogo e confirmou sua data de lançamento em 11 de novembro de 2022.

Isso significa que o jogo ainda está muito longe, mas pelo menos temos uma data pela qual aguardar.

O que teria sido uma simples estimativa ao longo dos anos tornou-se mais complicado quando se trata das prováveis plataformas do jogo. Afinal, a Microsoft concluiu recentemente a compra do blockbuster da Bethesda, e exclusividades de grandes nomes com certeza foram um grande motivador por trás disso.

É por isso que não foi uma grande surpresa obter a confirmação de que o jogo será exclusivo para consoles Xbox e PC quando for lançado - Starfield não aparecerá no PS4 ou PS5.

Voltando ao lado bom dessas informações, o jogo também será lançado direto no Xbox Game Pass, então, se você for um assinante desse serviço, poderá jogá-lo sem custo adicional imediatamente.

Mesmo depois de dois trailers, ainda não sabemos quase nada sobre Starfield, com apenas dicas dadas por aquele par de clipes. O teaser original mostra um planeta antes de revelar um satélite que se desdobra e passa por algum tipo de buraco de minhoca ou portão cósmico.

A palavra "constelação" também aparece parcialmente no início - e também volta no segundo trailer, desta vez conhecido como um grupo de pessoas. Todd Howard confirmou em uma entrevista ao The Telegraph que este grupo é a chave para a história, chamando-os de "último grupo de exploradores espaciais".

O grupo é aparentemente uma das várias facções com as quais o jogador irá interagir no jogo - um conceito familiar para os amantes dos RPGs anteriores da Bethesda. Recebemos vinhetas curtas do desenvolvedor sobre alguns dos assentamentos que você visitará em Starfield, incluindo Nova Atlântida, abaixo, bem como Neon e Akila .

Os clipes são super curtos e contêm apenas arte conceitual animada, mas eles ainda dão algumas dicas sobre como o mundo de Starfield pode operar, então vale a pena conferi-los.

Se tudo isso nos mostra assumindo o papel de um viajante do espaço ou de um astronauta, e o tipo de história que o jogo vai contar, ambos terão que sair com o tempo. A Bethesda obviamente é especialista em RPGs de mundo aberto, então também suspeitaríamos que provavelmente se encaixaria em um molde semelhante.

Nós sabemos que você fará um personagem customizado, entretanto - como confirmado durante uma discussão no Reddit , o jogo permitirá que você escolha seus pronomes e gênero, com diálogos gravados para apoiar quaisquer escolhas que você escolher, um belo toque inclusivo.

A natureza instável desse satélite no primeiro teaser, e algumas citações mais antigas do supremo Todd Howard da Bethesda, fazem parecer que as viagens espaciais não serão um feito fácil em Starfield, no entanto. Em conversa com Elon Musk em 2019, Howard comparou isso ao "vôo nos anos 40, como se fosse perigoso", então esperamos que possa haver alguma mecânica interessante nessa frente.

Depois de um bom silêncio de rádio, no final de 2020 algumas imagens surgiram do nada, incluindo a acima, supostamente de compilações pré-lançamento do Starfield. Não há prova disso, e apenas algumas semelhanças no design da IU em comparação com o site oficial do Starfield para fazer o backup.

Não é muito para continuar, mas parece que confirma alguns detalhes, incluindo a habilidade de caminhar no espaço no jogo e o fato de que poderia ter uma perspectiva de terceira pessoa. Também parece que pode permitir que os jogadores escolham seu equipamento e suas armas, a julgar pelo ícone no canto inferior esquerdo.

Mais uma vez, isso é tudo o que temos a aprofundar no momento - é muito pequeno, mas será interessante olhar para trás quando tivermos mais informações, para descobrir se este é o artigo genuíno.