(Pocket-lint) - Bethesda é um titã do jogo com algumas das franquias mais populares do mundo sob seu cinto, como Fallout e The Elder Scrolls. Agora, porém, ele está trabalhando em algo completamente novo - um IP de ficção científica totalmente novo.

O jogo é chamado Starfield, e você está no lugar perfeito para descobrir tudo o que sabemos sobre o próximo título.

Trailers do Starfield e data de lançamento

Bethesda inaugurou o Starfield na E3 em 2018 com o trailer teaser acima que nos deu muito pouco para continuar - é apenas um minuto de duração! Aquele nome evocativo deu origem ao rumor de que o moinho iria entrar em excesso, mas não havia nenhuma data de lançamento para seguir com ele.

Mais tarde, porém, finalmente conseguimos uma data - no E3 2021 Bethesda abriu a apresentação do Xbox com um trailer mais longo para o jogo e confirmou sua data de lançamento como 11 de novembro de 2022. Isso foi tristemente revisto em maio de 2022, quando Bethesda atrasou o jogo para a primeira metade de 2023, de acordo com a declaração abaixo.

Uma atualização em Redfall e Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 de maio de 2022

Os primeiros rumores sugerem que o jogo pode ter um lançamento Collector's Edition vindo com um smartwatch totalmente funcional em uma caixa de apresentação.

O trailer um pouco mais longo acima nos deu um pouco mais para trabalhar, mas foi em junho de 2022 que tivemos nossa primeira visão completa da jogabilidade, em uma vitrine que você pode ver mais abaixo nesta página.

Plataformas Starfield

O que teria sido uma simples estimativa ao longo dos anos se tornou mais complicado quando se trata das plataformas prováveis do jogo. Afinal, a Microsoft concluiu recentemente sua compra do Bethesda, e os exclusivos de grandes nomes certamente terão sido um grande motivador por trás disso.

É por isso que não foi uma grande surpresa obter a confirmação de que o jogo será exclusivo para consoles Xbox e PC quando for lançado - Starfield não aparecerá no PS4 ou PS5.

Voltando ao lado bom dessa informação, o jogo também será lançado diretamente no Xbox Game Pass, portanto, se você for assinante desse serviço, você poderá jogá-lo sem custo adicional imediatamente.

Jogabilidade no Starfield

Mesmo depois de dois reboques, ainda não sabíamos quase nada sobre Starfield, com apenas dicas dadas por aquele par de clipes. Isso mudou durante o showcase do Xbox e Bethesda em junho de 2022, que apresentou um gameplay showcase de 15 minutos.

É uma demonstração que mostra toda uma gama de pilares de jogabilidade que irão compor Starfield, incluindo vislumbres de combate, o criador do personagem, o diálogo e a exploração. Chegamos até a ver alguns combates navio-a-navio no final.

Todd Howard, de Bethesda, acompanhou isto com uma extensa entrevista com a IGN na qual ele explora muitos dos aspectos mostrados no trailer, portanto, verifique isso para obter mais detalhes granulares sobre alguns dos aspectos que iremos cobrir abaixo.

O jogo parece ter alguns elementos familiares a um RPG Bethesda - você pode jogar em primeira ou terceira pessoa, por exemplo. Há mais uma vez uma árvore de habilidades e um sistema de vantagens, e você pode escolher o histórico de seu personagem, bem como todos os aspectos de sua aparência.

A partir daí, você poderá partir para uma galáxia de 1.000 planetas totalmente realizados, todos visitáveis e que você poderá pousar em qualquer lugar à sua escolha. Isso é uma quantidade louca de conteúdo para explorar, e só pode significar que há alguma geração de procedimentos em curso.

Será interessante ver como Bethesda deixa cair mais missões artesanais e áreas neste playground. Sabemos que o jogo terá facções e uma história principal, embora isso ainda seja bastante misterioso neste ponto, envolvendo a descoberta de artefatos antigos. Howard disse que espera que a história principal leve de 30 a 40 horas para terminar, e que visitaremos alguns locais detalhados, incluindo Nova Atlântida, a maior cidade de Bethesda de todos os tempos.

A construção da base está voltando do Fallout 4 e parece muito mais intuitiva, embora ainda possa dividir os jogadores entre aqueles que se importam e aqueles que não se importam.

Há um sistema completo de construção de naves espaciais que você também pode usar, projetando sua nave exatamente como quiser, e isso também significa que você pode se entregar a algumas lutas de cães da velha guarda contra outras naves, algo completamente novo para Bethesda lidar. Você não será capaz de voar diretamente do espaço para a superfície de um planeta, no entanto - Bethesda disse que o custo de engenharia do recurso simplesmente não valeu a pena.

Os materiais de engenharia podem ser coletados de todos os lugares para que você possa construir sua nave e outras atualizações, enquanto que um sistema de pesquisa irá lidar com tarefas enquanto você estiver ocupado fazendo outras coisas.

Tudo isso está em um motor de jogo recentemente atualizado que certamente parece espetacular em certos momentos, mas também será fundamental ver como Bethesda pode gerenciar o desempenho do jogo - os lançamentos de buggy são parte de seu DNA, mas adoraríamos ver o lançamento do Starfield com uma taxa de quadros suave e poucos bugs.

História do Starfield

O teaser original de Starfield mostrou um planeta antes de revelar um satélite que se desdobra e fecha através de algum tipo de wormhole ou portal cósmico.

A palavra "constelação" também aparece parcialmente no início - e também volta no segundo trailer, desta vez referido como um grupo de pessoas. Todd Howard confirmou em uma entrevista ao The Telegraph que este grupo é a chave da história, chamando-os de "último grupo de exploradores do espaço".

O grupo é aparentemente uma das várias facções com que o jogador irá interagir no jogo - um conceito familiar para os amantes dos RPGs anteriores de Bethesda. Tivemos pequenas vinhetas do desenvolvedor sobre alguns dos assentamentos que você visitará em Starfield, incluindo New Atlantis, abaixo, assim como Neon e Akila.

Os clipes são super curtos e contêm apenas arte conceitual animada, mas ainda dão algumas dicas sobre como o mundo de Starfield pode funcionar, por isso vale a pena vê-los junto com o vídeo de jogo mais longo mais acima.

Tudo isso deveria nos ver assumindo o papel de um explorador do espaço ou astronauta, e é claro que a descoberta de artefatos antigos e locais de interesse pode ser o estímulo que nos leva à história principal do jogo (um dispositivo de enredo familiar para os fãs do Mass Effect).

Também sabemos que você fará um personagem personalizado e, como confirmado durante uma discussão Reddit, o jogo permitirá que você escolha seus pronomes e gênero, com diálogo gravado para apoiar quaisquer escolhas que você optar, um toque agradável e inclusivo.

Quando se trata de diálogo, Bethesda revelou em outubro de 2022 que havia ultrapassado a marca de 250.000 em termos de linhas de diálogo, mais do dobro do total presente no Fallout 4, para que pudéssemos participar de um monte de conversas.

Isto será acompanhado por um novo sistema de persuasão que é um retorno aos jogos mais antigos, onde você está um pouco mais informado sobre as escolhas que está fazendo, como você pode ver na entrevista abaixo.

Em alguns dos trailers e clipes lançados até agora, você pode ver vislumbres de um robô alto que parece ser um companheiro para o jogador, e isso agora foi confirmado no trailer curto abaixo.

Ele se chama Vasco, e pode acompanhar o jogador enquanto ele explora, oferecendo mais armazenamento e até mesmo um pouco mais de proteção se a briga se desencadear. O design distinto do robô é impressionante, e estaremos interessados em ver que outras implicações o jogo Vasco tem.

