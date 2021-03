Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve muitas idas e vindas sobre se a compra recentemente confirmada da Bethesda pela Microsoft resultaria em enormes exclusividades de console para os jogadores do Xbox no futuro, e o chefe do Xbox, Phil Spencer, finalmente se aproximou para dar alguma clareza muito necessária.

Ele participou de uma grande mesa redonda para comemorar a chegada da Bethesda, que vale a pena assistir na íntegra no YouTube se você estiver curioso. Está cheio de boatos interessantes, mas a seção que está gerando mais burburinho é onde Spencer aborda a exclusividade em detalhes.

Esclarecendo que ele não pode simplesmente dizer que todos os jogos da Bethesda serão exclusivos, já que há exceções óbvias como Deathloop e GhostWire: Tokyo no pipeline, ele continua dizendo que, "se você é um cliente do Xbox, o que eu quero você deve saber é que se trata de entregar ótimos jogos exclusivos para você que vêm em plataformas onde existe o Game Pass. E esse é o nosso objetivo, é por isso que estamos fazendo isso, essa é a raiz desta parceria que estamos construindo - e o criativo a capacidade que poderemos trazer ao mercado para os clientes do Xbox será a melhor de todos os tempos para o Xbox depois que terminarmos aqui. "

Isso é tão claro quanto nós - os grandes jogos futuros da Bethesda, onde eles não estão vinculados a comunidades ou contratos online existentes, serão exclusivamente para plataformas de Game Pass. Isso significa que a esperança de qualquer um de jogar The Elder Scrolls 6 ou Starfield em seu PS5 sofreu um golpe bastante significativo, em outras palavras.

Isso também vale para nomes como as séries Doom e Wolfenstein, mas vale uma palavra sobre o que é uma plataforma Game Pass - isso deixa espaço para a expectativa de que os jogadores de PC terão esses jogos grandes, então não é apenas divertido para proprietários de Xbox daqui para frente.

Escrito por Max Freeman-Mills.