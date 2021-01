Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando se trata de jogos imersivos em primeira pessoa com jogabilidade emergente e sistemas complexos para conquistar níveis intrincadamente definidos, não há desenvolvedor como Arkane. Sua série Dishonored é um dos jogos mais inventivos e surpreendentes dos últimos anos, e está prestes a causar outro respingo com seu próximo título, Deathloop.

O jogo é um console cronometrado exclusivo para o PlayStation 5 e também será lançado para PC, e há muitas coisas únicas nele. É por isso que reunimos todos os detalhes importantes que você precisa saber, bem aqui.

Deathloop foi anunciado há um bom tempo, mas sua data de lançamento só foi confirmada no final de 2020. O jogo será lançado em 21 de maio de 2021, tanto no PS5 quanto no PC, o que o tornará um dos primeiros títulos de terceiros a fazer seu caminho para o console mais novo e poderoso da Sony.

É aqui que as coisas ficam um pouco mais complicadas - como já dissemos, Deathloop está saindo inicialmente para PS5 e PC. No entanto, desde que o jogo foi anunciado e mostrado como um console exclusivo, o terreno mudou sob Arkane.

O desenvolvedor é de propriedade da Bethesda, que está em processo de aquisição pela Microsoft, o que obviamente faz o Xbox Series X e S. De repente, a Bethesda se viu publicando um exclusivo para o que é efetivamente um fabricante de console rival.

Para seu crédito, a equipe do Xbox confirmou que nada mudará para o lançamento de Deathloop e que permanecerá um exclusivo PS5 por um ano. Depois disso, porém, você pode colocar um bom dinheiro nisso, vindo imediatamente para os Xboxes de última geração, e provavelmente indo direto para o Game Pass.

Deathloop se passa na ilha de Blackreef, um lugar misterioso que parece ser uma espécie de versão de realidade alternativa dos anos 60, pelo menos no que diz respeito à moda. Uma enorme variedade de tipos nefastos está reunida na ilha e desfrutando de uma festa perpétua e sádica, graças a um loop temporal que reinicia um único dia indefinidamente.

Os jogadores irão controlar Colt, um homem sendo caçado por toda a ilha enquanto tenta quebrar o ciclo matando oito alvos principais em um limite de tempo estrito. Morra ou falhe em matá-los todos antes da meia-noite, e o loop será reiniciado, para outra tentativa.

Parece uma história vibrante contada com talento, e Arkane diz que a ilha passará a se sentir como um personagem próprio quando os jogadores estiverem avançando em suas corridas, então mal podemos esperar para afundar nossos dentes e encontrar descobrir exatamente por que Colt está fugindo e como o loop temporal realmente funciona.

É aqui que as coisas ficam suculentas - Deathloop parece uma miscelânea absoluta de elementos de jogabilidade. É um jogo de tiro em primeira pessoa e parece ser estruturado um pouco como um Roguelike, em que seu progresso é reiniciado quando você morre. No entanto, como os melhores jogos desse gênero, o conhecimento que você adquire em cada corrida deve ajudá-lo a avançar na próxima vez.

Há claramente um monte de armas para encontrar e usar, com trailers exibindo espingardas, pistolas, SMGs, rifles de precisão e mais tecnologia bizarra, enquanto Colt também tem acesso ao que parecem ser algumas habilidades especiais muito poderosas.

Isso parece incluir a habilidade de teletransportar distâncias curtas, o que será familiar aos jogadores Dishonored, e desviar as pessoas com alguma força, entre outros. Os jogadores terão que ser rápidos e eficientes para matar todos os oito alvos enquanto eles correm ao redor do mapa por 24 horas no jogo.

No entanto, outra reviravolta surpreendente vem na forma do multiplayer de Deathloop - seguindo-os por todo o caminho está uma assassina rival, Julianna, cujo único objetivo é matar Colt. Este assassino é controlado por outro jogador invasor (embora você possa optar por controlá-lo por IA), o que nos lembra da mecânica de invasão dos jogos Dark Souls.

Assumir o controle de Julianna para interromper os planos de outros jogadores, ou conseguir lutar contra um jogador invasor em seu próprio jogo, soa como uma pitada incrível de drama extra e caos imprevisível para nós.

