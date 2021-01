Novo jogo Indiana Jones anunciado pela Bethesda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bethesda anunciou que está desenvolvendo um novo jogo Indiana Jones, com o estúdio por trás dos jogos Wolfenstein no comando.

Com produção executiva de Todd Howard (Fallout, The Elder Scrolls), também será feito em colaboração com a Lucasfilm Games.

Pouco mais se sabe no momento, com apenas um clipe teaser mostrado no Twitter até agora. Ainda nem sabemos que gênero de jogo será, se será um jogo de tiro / ação em primeira pessoa como os outros da MachineGames ou se será mais no molde de terceira pessoa de Tomb Raider.

Um novo jogo Indiana Jones com uma história original está em desenvolvimento em nosso estúdio, @MachineGames , e terá produção executiva de Todd Howard, em colaboração com @LucasfilmGames . Levará algum tempo até que tenhamos mais a revelar, mas estamos muito animados para compartilhar as novidades de hoje! - Bethesda (@bethesda) 12 de janeiro de 2021

Vai demorar um pouco antes de descobrirmos, ao que parece: "Vai demorar algum tempo até que tenhamos mais a revelar", disse a conta da Bethesda no Twitter.

Bethesda (Zenimax Media) está sendo adquirida pela Microsoft , para adicionar à sua lista cada vez maior de grandes estúdios de desenvolvimento sob a bandeira Xbox Studios.

O preço a ser pago é de US $ 7,5 bilhões, com a aquisição prevista para ser concluída no segundo semestre de 2021.

Embora seja improvável que o jogo Indy também apareça este ano, Deathloop e Ghostwire: Tokyo estão agendados para lançamento nos próximos meses.

Tudo está parecendo muito melhor para a empresa depois das consequências de, er, Fallout 76.

Escrito por Rik Henderson.