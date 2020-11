Bethesda revisando o motor de RPG antes de Elder Scrolls 6

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bethesda tem estado quieta em relação ao lançamento por um tempo agora, desde a estreia um tanto malfadada de seu shooter online Fallout 76, mas as coisas obviamente têm estado muito mais ocupadas no lado comercial.

Sua aquisição pelo Xbox está em andamento, embora o tamanho do negócio signifique que levará algum tempo para ser concluído, ainda existem alguns grandes movimentos sendo feitos em antecipação ao desenvolvedor ficar sob o controle do Xbox.

O diretor da Bethesda, Todd Howard, há muito tempo é a voz mais alta no que diz respeito aos jogos e projetos do estúdio, e recentemente ele deu uma entrevista muito esclarecedora na conferência Develop: Brighton Digital 2020, que você pode ver na íntegra abaixo.

Há muitos boatos interessantes aí, não menos importante o fato de que a Bethesda está trabalhando em uma revisão total de seu mecanismo de jogo para alimentar os títulos imensamente esperados, The Elder Scrolls 6 e Starfield, embora nenhum dos dois provavelmente apareça ou seja substancialmente mostrado por alguns anos ainda.

Essa é uma notícia empolgante, considerando que a versão atual do RPG Engine estava parecendo um pouco longa quando Fallout 4 chegou. A equipe que está trabalhando nisso é aparentemente muito maior do que as reescritas anteriores também garantiram.

Em outro lugar, Howard confirmou que tanto o próximo jogo Elder Scrolls quanto Starfield seriam os jogos Xbox Game Pass do primeiro dia, como parte do novo relacionamento que será estabelecido com a Microsoft - como já evidenciado pela rápida chegada de Doom Eternal no serviço após o aquisição foi anunciada.

Escrito por Max Freeman-Mills.