Você pode pegar o Quake II gratuitamente agora mesmo

(Pocket-lint) - Este verão foi distintamente anormal de muitos pontos de vista, principalmente quando se trata do calendário normal de eventos de jogos. Um dos maiores específicos do estúdio que se perdeu é o QuakeCon.

Bem, você pode ter perdido, mas Bethesda na verdade realizou QuakeCon online recentemente, e o evento teve uma atividade paralela que encorajou fãs ansiosos a doar para algumas organizações de caridade.

Como é comum hoje em dia, a Bethesda incentivou o impulso de doação com alguns fatores motivadores e, como o total já ultrapassou os $ 30.000 arrecadados, está desbloqueando esses bônus.

No momento, isso significa que você pode pegar o clássico jogo de tiro de arena Quake II pela grande soma de absolutamente nada, apenas baixando o iniciador de jogo da Bethesda e fazendo login nele.

Você tem até 12:00 PM ET do dia 15 de agosto para começar o jogo dessa forma, com notícias ainda melhores - Bethesda desbloqueará Quake III em seguida, pelo mesmo método, começando em 17 de agosto às 12:00 PM ET.

Não há preço melhor do que grátis, então certifique-se de aproveitar enquanto pode e obtenha alguns clássicos de todos os tempos que funcionarão em quase tudo agora também.

Escrito por Max Freeman-Mills.