Doom Eternal dicas e truques: Como vencer os chefes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Doom Eternal é sem dúvida um jogo excelente - o melhor FPS em anos, de fato. É rápido, frenético e muito divertido.

No entanto, às vezes também pode ser difícil, mesmo em suas configurações mais fáceis e especialmente quando você conhece cada um dos chefes mais maníacos do jogo.

Destruímos um controle do Xbox One, lançando-o pela sala depois de falhar muitas vezes, para que possamos apreciar qualquer orientação ou ajuda que surgir em nosso caminho.

Também achamos que sim, e foi por isso que conversamos com a id Software para descobrir as melhores dicas e truques sobre como derrotar os habitantes mais mortais de Doom Eternal. Aqui está o que descobrimos, direto do próprio estúdio.

AVISO: Existem grandes alertas de spoiler adiante - leia por sua própria conta e risco.

O Doom Hunter é a última linha de defesa de Deag Ranak, um dos três Sacerdotes do Inferno que você está encarregado de destruir, e foi projetado com o único objetivo de derrubar o Slayer. Equipados com foguetes de rastreamento, um escudo de energia e uma serra elétrica (porque, por que não?), Os Doom Hunters são meio demônios e meia máquina e em uma cruzada para derrubá-lo.

Pistola de plasma

Canhão pesado (mira de precisão)

Lançador de foguetes (detonar à distância)

"Há duas etapas cruciais para superar o Caçador da Perdição. Você deve primeiro destruir o escudo dele e depois retirar o trenó semelhante a um hovercraft em que ele monta para reduzir severamente sua mobilidade.

"Somente a pistola de plasma pode sobrecarregar seu escudo, mas você é abençoado com várias opções para danificar seu corpo cibernético: você pode usar o Canhão Pesado com a modificação de Precision Aim de longe para evitar seu ataque corpo a corpo ou pular direto para o Rocket Launcher, se você estiver confiante em não desperdiçar munição (a modificação do Remote Detonate melhorará significativamente sua precisão) .Você precisa se mover rapidamente, pois é uma corrida contra o tempo antes que a defesa dele se regenere.

"Use o ambiente a seu favor e alavanque os vários níveis e rampas para manter distância. Após a glória matar o primeiro Caçador da Perdição, um buraco no mapa será revelado, levando você até uma arena coberta de gelo, onde mais duas Os Caçadores da Perdição esperavam que você repetisse todo o processo. Boa sorte! "

Reconhecido por muitos jogadores como o inimigo recorrente mais frustrante em todo o jogo, o Marauder provavelmente levou a alguns outros controladores quebrados por todo o país, não apenas pelos nossos.

Ele ostenta um machado que ele joga em você a longa distância, uma espingarda que você provar em breve se chegar muito perto, um escudo que bloqueia a maioria dos ataques e um cachorro feito de fogo para uma boa medida. Não é difícil ver, portanto, por que o Maroto prova ser uma contraparte infernal em toda a sua missão de salvar a Terra.

Super espingarda

Balista

"O Maroto é uma potência defensiva que possui tantos padrões de ataque diferentes que há muito que você pode fazer para detê-lo em suas trilhas. Em resumo, você simplesmente precisa manter o Maroto no meio do caminho - não muito longe para desencadear seu ataque." arremesso de machado e não muito perto para tentá-lo a sacar sua espingarda.

"A chave é ser super paciente. Corra, pule e se mova de um lado para o outro, evitando seus ataques até que ele acerte em você com um brilho verde nos olhos, já que este é o único momento em que ele está vulnerável.

"O Maroto é resistente a super armas, então até o BFG é um desperdício de munição para esse cara. Ele é muito rápido e evita armas mais lentas, de modo que o lançador de foguetes está fora de questão. No entanto, com um timing perfeito, você pode acertar o Maroto com um tiro brutal de balista e mude para a super espingarda, enquanto está atordoado ao dar um segundo golpe significativo. Um punhado dessas combinações e ele pode ser morto como qualquer outra forragem de canhão. "

Tendo caçado o terceiro e último Sacerdote do Inferno para uma arena de gladiadores, o Slayer fica cara a cara com o cão de guarda de Deag Grav. O Gladiador é um guerreiro gigantesco armado com um escudo, dois mangotes e um chicote com vários ataques para mantê-lo afastado.

Espingarda (bombas pegajosas)

Lançador de foguetes

"O Gladiador é semelhante ao Maroto, pois está armado com um escudo gigante e é mais vulnerável quando seus olhos brilham em verde, mas é aí que as comparações terminam. Preso nos limites do chão da arena, você deve usar o traço para evitar ser encurralado, enfrentando a besta gigante.Felizmente, para você, não há limite para as armas que você pode usar - quanto maior, melhor e mais difícil ele cai!

"Para tornar a vida mais fácil, você deve se ater ao limite da arena, correndo no sentido horário para mantê-lo fora do alcance do ataque principal do gladiador. Quando seus olhos brilharem em verde, bata nele com o lançador de foguetes com grande efeito.

"A modificação da bomba da espingarda também é uma boa alternativa quando a munição inevitavelmente começa a ficar fraca. O gladiador logo largará seu escudo para se tornar mais rápido e agressivo, buscando vingança com chicotes na mão. Salte e esquive para evitar sua investida e energia. ataques de corda, em seguida, devolva o fogo com tudo o que você tem até que o corpo dele atinja o chão ".

O cérebro por trás da invasão demoníaca da Terra, o Khan Maykr, é um grande ser coberto de armaduras e possui numerosos ataques aéreos para mantê-lo alerta. Ela lançará projéteis de energia dourada e uma explosão roxa que pode explodir você da plataforma, bem como um raio que deixa fogo em sua trilha seguindo o Slayer pela arena.

Balista

Canhão pesado (mira de precisão)

Super espingarda (gancho de carne)

Soco de sangue

"Falando taticamente, é realmente super simples matar o Khan Maykr, mas isso não torna mais fácil a retirada! Ela é protegida por um escudo que precisa ser temporariamente desativado enquanto ela voa pela arena, mas ele é recarregado, então você precisa criar uma abertura, aplicando punições graves em um curto espaço de tempo.

"Bata no Khan Maykr com a balista até que ela fique atordoada com o corpo brilhando em verde, depois mude rapidamente para a super espingarda e use a modificação do gancho de carne para acertá-la com um soco de sangue. Inacreditavelmente, isso causará apenas um único golpe à sua saúde Repita até que ela caia no chão em uma pilha.

"O Khan Makyr é protegido por muitos drones Makyr que você precisa tirar atirando na cabeça deles com o pesado canhão. Eles jogam muita munição e saúde, que você precisará manter para recarregar quando pegar fogo acima, tentando evitar um piso eletrificado e um feixe de energia furioso através da arena. Use o terreno para correr e pular enquanto se concentra no Khan Makyr às custas dos pequenos zangões. "

O chefe final de Doom Eternal é o Icon of Sin, que é do tamanho de um arranha-céu e coberto da cabeça aos pés em armadura. Ele cai com os punhos enquanto dispara raios laser e bolas de fogo. Você também está cercado por dezenas de demônios, grandes e pequenos, então prepare-se para uma longa batalha!

BFG

Balista

Armação de corrente

Lançador de foguetes

Espada do cadinho

"Como chefe final, o Icon of Sin é obviamente incrivelmente difícil de derrotar e requer a remoção de oito peças de armadura separadas em sua cabeça, peito, tronco e braços.

"Felizmente, a arena oferece muita munição para o seu BFG, para que você possa acertar o chefe imponente com sua arma mais poderosa várias vezes. Suba e desça os andares usando os portais e as plataformas de lançamento para garantir o melhor ponto de vantagem, depois mire o Substitua o BFG pelo balista e pelo lançador de foguetes à medida que a luta avança, enquanto a precisão aprimorada do chaingun é muito melhor para direcionar suas mãos.

"Depois de tirar o ícone do pecado da armadura dele, agora você deve repetir o exercício, retalhando a carne dos ossos com o máximo de poder de fogo possível. Isso é como se esquivar de ataques de chamas e projéteis, além de um host. de demônios pesados que simplesmente não lhe darão um momento de paz.

"O chão da arena está repleto de infinitas peças de espadas de cadinho, então lembre-se de afastar seus inimigos com o mínimo de barulho - não é hora de jogar! O Ícone do Pecado exige toda a sua atenção até o momento em que ele desmaia, exausto, uma pilha gigantesca. Só então você pode puxar sua espada de cadinho e esfaqueá-la com tanta força no cérebro que ela se encaixa em suas próprias mãos. Ufa! "

Doom Eternal já está disponível para PS4, Xbox One e PC. Também estará disponível para o Nintendo Switch no final de 2020.

