Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Às vezes, um jogo parece ter saído muito mais recentemente do que saiu, e The Elder Scrolls V: Skyrim tem que estar bem lá em cima nessa lista. Inúmeros relançamentos e portas do jogo têm mascarado o fato de que já faz mais de uma década desde que ele saiu pela primeira vez.

Enquanto Skyrim chegou aos consoles atuais com atualizações visuais, e foi traduzido em uma experiência VR superlativa, não há muito que se possa fazer para diminuir a antecipação dos fãs para o próximo jogo da série Elder Scrolls de longa data. O melhor de tudo é que sabemos que o desenvolvedor Bethesda está de alguma forma trabalhando nele, embora seu lançamento soe como se estivesse há muito tempo fora.

Reunimos tudo o que sabemos sobre The Elder Scrolls VI aqui mesmo para seu prazer de navegação, independentemente.

A data de lançamento do The Elder Scrolls 6

O trailer que incorporamos acima é tão oficial quanto as notícias sobre Os Pergaminhos do Ancião 6 - foi exibido por Bethesda na E3 em 2018 para uma enorme recepção. Os fãs, compreensivelmente, ficaram insanavelmente entusiasmados com a possibilidade de estarem se aventurando em torno de um novo mundo de jogo dentro de alguns anos.

Bem, o tempo faz de todos nós bobos, e desde então não tem havido nenhum pio sobre o jogo. Pete Hines é basicamente o principal órgão de mensagens e marketing em Bethesda, e lançou esta bomba quando um fã no Twitter pediu detalhes sobre o jogo há muito tempo, em 2020:

É depois do Starfield, do qual você praticamente não sabe nada. Portanto, se você está vindo até mim para obter detalhes agora e não daqui a anos, estou falhando em administrar adequadamente suas expectativas - Pete Hines (@DCDeacon) 10 de maio de 2020

Bem, agora sabemos muito mais sobre Starfield, incluindo o fato de que ele sai em 2023 - mas infelizmente, isso significa que o TES 6 ainda está no fundo do poço. Bethesda supremo Todd Howard confirmou em uma entrevista com a IGN em junho de 2022 que o próximo jogo do Elder Scrolls ainda estava em pré-produção.

Isso significa que não estamos nos sentindo nada otimistas em relação a quando ele poderia realmente ser lançado a lápis. Realisticamente, pensamos que o final de 2025 é o mais cedo possível, e pensamos que algum dia em 2026 será uma aposta mais inteligente agora, se não mais tarde.

O Pergaminho do Ancião 6 cenário e história

Mesmo que esteja um pouco longe, porém, ainda podemos fazer algumas suposições educadas sobre o conteúdo do jogo, felizmente. Por um lado, é quase garantido que será ambientado em Tamriel, o continente fictício que abrigou todos os jogos dos Pergaminhos dos Anciãos até agora, e que é composto de múltiplas regiões, que mudaram ao longo de sua história.

Muitos jogos anteriores The Elder Scrolls adotam estas regiões em seus próprios nomes - Skyrim, Morrowind, e assim por diante - por isso é amplamente assumido que o TES6 seguirá o exemplo. Mas qual será o nome e o cenário? Existem várias opções - Valenwood, Elsweyr, Akavir, e mais - mas nossa previsão é de que ele seguirá um dos três caminhos.

A primeira grande opção é Black Marsh, a área mais ao sudeste de Tamriel, que dá a oportunidade de explorar uma paisagem diferente das terras geladas do Skyrim. É o lar dos lagartos argentinos, que compõem uma das raças do Tamriel. Há também um certo anel no nome, que sempre ajuda na venda de franquias multimilionárias de jogos.

Outra opção, no entanto, é informada pelo trailer Bethesda lançado, acima. Parece um clima bastante árido, o que poderia fazer dele o lar dos Khajit - humanóides felinos que se tornaram os favoritos dos fãs. Isso faria com que o jogo se passasse em Elsweyr.

Finalmente, um recente front-runner é uma teoria de que Hammerfell é onde vamos parar - alimentado por um Tweet fresco e críptico do cabo oficial da série no Twitter:

Transcreva o passado e mapeie o futuro.

Um brinde a um Feliz Ano Novo! pic.twitter.com/bL44CzLDIE- The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 31 de dezembro de 2020

Entre as velas estranhamente colocadas e a presença de Hammerfell ao Sul do Skyrim, as pessoas estão se convencendo de que esta dica está sendo dada no próximo grande jogo. Por enquanto, no entanto, tudo isto é, infelizmente, especulação, sem nenhuma informação oficial provável por algum tempo - tudo enquanto Elder Scrolls Online continua a explorar o Tamriel, o que significa que os teasers podem muito bem ser para novas expansões para o MMO, não para um novo jogo.

É claro que, fora de seu cenário, ainda há uma enorme variedade no tipo de história que o jogo poderia contar. Será que teremos outra história de um deus caído em busca de renascimento, ou um longo rumor de regresso a terras pacíficas? É difícil de contar, nesta fase.

Os Pergaminhos dos Anciãos 6 plataformas?

O que podemos ter muito mais confiança é em quais plataformas o jogo provavelmente chegará - agora podemos ter bastante certeza de que é um título de próxima geração apenas. Embora o PS4 e o Xbox One ainda possam estar recebendo novos jogos daqui a alguns anos, duvidamos que eles sejam capazes de lidar com o que Bethesda cozinha graficamente.

No entanto, o elefante na sala aqui é que Bethesda é agora propriedade da Microsoft, portanto o TES6 chegando ao PS5 não está mais em cima da mesa. Uma mesa redonda recente viu Phil Spencer dizer que os jogos Bethesda seriam exclusivos para plataformas que podem hospedar Game Pass.

Isso significa que neste momento só podemos realmente ver o jogo chegando em algumas plataformas: Xbox Series X, Series S e PC. Além disso, o anúncio de que o próximo jogo da Bethesda, Starfield, não virá para a PlayStation, faz com que tudo isso seja quase certo para The Elder Scrolls.

Embora o Nintendo Switch também tenha conseguido a porta necessária do Skyrim, ele parece mais do que um pouco corpulento nos lugares, então achamos que é uma suposição segura de que, exceto por qualquer grande mudança de hardware da Nintendo, seu super pequeno console não será capaz de lidar com o novo jogo The Elder Scrolls.

Jogabilidade do Elder Scrolls 6

Quando se trata de jogabilidade, há também algumas suposições seguras que podemos fazer sobre o que você pode esperar da TES6, independentemente do cenário. Será quase certamente um jogo tradicional de RPG que lhe permitirá escolher seu aventureiro e rotear pelo mundo do jogo. Você será capaz de jogar nos modos primeira e terceira pessoa, e poderá criar um feiticeiro, um guerreiro, um ladrão de língua manhosa ou um assassino furtivo - ou qualquer outra combinação de traços.

Haverá uma busca principal que se preocupa com eventos sísmicos, continentais, mas também incontáveis tarefas e investigações menores e menos demoradas a serem empreendidas, somando-se a um mundo de jogo que tem uma quantidade de conteúdo que os novos jogadores podem descobrir. Isso cobre tudo?

Ainda assim, obviamente não se sabe o que Bethesda poderia mudar em seus sistemas, seja na forma de um sistema mágico mais profundo, um pouco mais envolvido, ou mesmo um sistema de combate revisado com um pouco mais de capacidade de resposta.

Além disso, ouvimos no final de 2020 que Bethesda estava reformulando todo o seu mecanismo de jogo para atender ao jogo, para que pudéssemos terminar com algo muito menos familiar do que você possa pensar.

Dados os resultados mistos de Bethesda no mundo dos jogos online, também, com o Elder Scrolls Online indo bem e o Fallout 76... menos, há também um ponto de interrogação sobre se o desenvolvedor procurará adicionar algum elemento online. Pensamos que isto é um pouco improvável, pelo menos no que diz respeito ao multiplayer completo, dada a herança dos jogos de linha principal, mas tudo é possível nesta fase.

Escrito por Max Freeman-Mills.