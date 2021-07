Top Gear lança seu próprio programa de jogos online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC lançou um show on-line spin-off do Top Gear. Ainda é sobre carros (vagamente), mas usa jogos em vez de veículos reais.

Chamado de Top Gear Gaming, é produzido em formato quadrado - melhor para visualização social - e é liderado por Julia Hardy e o jornalista de jogos Mike Channell.

Alguns elementos do Top Gear principal foram adaptados para o programa episódico de 15 minutos, incluindo Star in a Reasonably Still Car, que usa o Forza Motorsport para recriar a corrida ao redor da pista do Top Gear.

O primeiro episódio já está disponível no Facebook (e abaixo), com o influenciador Gav Murphy da RKG como primeiro convidado.

A estreia também inclui uma corrida em um táxi preto por Londres em Watch Dogs: Legion.

Não há nenhuma palavra ainda sobre quantos episódios haverá na série, ou se é um programa semanal.

Também não está claro quando o Top Gear principal retornará ao BBC One. No entanto, um episódio especial foi exibido em abril, após o triste falecimento da ex-apresentadora e piloto Sabine Schmitz. Eu destaquei o retorno de vários outros ex-anfitriões, incluindo Jeremy Clarkson, James May, Matt Le Blanc e Rory Reid.

Você pode acompanhá-lo no iPlayer da BBC aqui .