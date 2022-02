Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bang & Olufsen lançou uma versão de segunda geração de seu headset premium para jogos, o Beoplay Portal.

Os fones de ouvido específicos para jogos mais recentes vêm com melhor duração da bateria e algumas outras melhorias em relação ao par feito exclusivamente para Xbox no ano passado , mas a principal diferença é que agora eles suportamPlayStation 5 , PS4 e PC.

Além disso, graças à conectividade Bluetooth, eles podem ser usados com dispositivos móveis eNintendo Switch . Os usuários do Xbox que desejam renunciar à conectividade sem fio para os recursos aprimorados também podem usá-los quando conectados.

O design é praticamente o mesmo ano a ano, com uma construção de couro e alumínio que se parece mais com outros modelos B&O de última geração. Não há microfone boom, com um braço boom virtual usando microfones de formação de feixe situados ao redor do fone de ouvido.

A tecnologia de cancelamento de ruído ativo adaptativo está integrada para bloquear distrações externas indesejadas, enquanto cada ouvido possui um driver eletrodinâmico de 40 mm com um ímã de neodímio.

O Qualcomm aptX Adaptive é compatível com Bluetooth 5.1, assim como os codecs AAC e SBC.

O Portal de 2ª geração se conecta a um PS5, PS4 ou PC por meio de um dongle sem fio de 2,4 GHz, o que elimina em grande parte a latência. A duração da bateria é de até 19 horas com wireless, Bluetooth e ANC em execução. Isso pode ser estendido até 42 horas com apenas Bluetooth e ANC ativados.

Depois de experimentá-los em um evento dedicado em Londres - onde jogamos FIFA 22 com o jogador de futebol do Liverpool Trent Alexander-Arnold - podemos dizer com segurança que eles são um headset para jogos tão confortável quanto usamos, pesando apenas 279g e oferecendo bastante preenchimento ao redor a faixa de cabeça e os fones de ouvido.

Vamos analisá-los na íntegra muito em breve.

O fone de ouvido Bang & Olufsen Beoplay Portal 2022 está disponível agora nas cores antracite preta, névoa cinza e azul marinho, ao preço de £ 449 / € 499 / $ 499.

Escrito por Rik Henderson.