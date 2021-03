Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em junho do ano passado, a Bang & Olufsen anunciou que estava fazendo parceria com o Xbox para uma "nova proposta de áudio", que se pensava ser um alto-falante de jogos na época.

No entanto, o produto em questão já foi anunciado e é na verdade a primeira incursão da marca dinamarquesa de ponta em fones de ouvido para jogos.

Os auscultadores Beoplay Portal da Bang & Olufsen não são apenas concebidos para jogadores, mas também vêm com conectividade Xbox Wireless e Bluetooth 5.1, pelo que são tão capazes de ver televisão e telemóvel como quando ligados a uma consola Xbox ou PC com Windows.

Eles vêm com o novo banner "Designed for Xbox Limited Series" - uma marca da Microsoft para representar o que há de mais premium em acessórios de jogos. Isso permite que eles trabalhem perfeitamente com o Xbox Series X / S e o Xbox One mais antigo, emparelhando como se fossem um controlador ou o próprio fone de ouvido sem fio do Xbox.

No entanto, há uma série de diferenças importantes entre eles que garantem essa marca premium.

O Beoplay Portal tem uma estética de design distinta da B&O. Parecido com os recém-lançados telefones sem fio Beoplay HX, a construção é feita de uma mistura de alumínio anodizado e tecido de fibra de bambu. Os fones de ouvido são de espuma viscoelástica macia revestidos de couro de carneiro

Bang & Olufsen

Discos circulares de alumínio ficam na parte externa de cada copo, que apresentam controles de toque. E, em vez de um boom de microfone físico, o Portal usa o que o fabricante chama de "boom virtual". Isso combina a tecnologia de formação de feixe direcional com quatro microfones usados para voz.

O cancelamento de ruído ativo adaptável está integrado dois, usando outros microfones dedicados para garantir que o ruído ambiente externo seja combatido para melhor mergulhar você no jogo, música ou visualização de filme.

O mais importante para um fone de ouvido para jogos, que é necessário para longos períodos de uso, o peso do Portal é de apenas 282g. O design também leva em consideração os pontos de contato na cabeça do usuário e fornece conforto extra e distribuição de peso ao longo da linha da mandíbula.

A duração da bateria também se adapta a tempos de jogo extensos, com até 12 horas de uso reivindicadas ao usar o protocolo Xbox Wireless, Bluetooth e ANC todos ativos. Os fones de ouvido podem durar até 24 horas com Bluetooth e ANC ativos.

O carregamento é feito por USB-C, com carga total possível em três horas.

Dolby Atmos para fones de ouvido e o padrão de streaming sem fio adaptativo aptX são ambos suportados.

Em termos de desempenho, cada orelha contém um driver eletrodinâmico personalizado de 40 mm com ímãs de neodímio.

Os novos fones de ouvido serão altamente personalizáveis por meio do aplicativo móvel Bang & Olufsen, que incluirá diferentes assinaturas de som para diferentes tipos de jogos. Além do Xbox, a empresa fez parceria com a organização dinamarquesa de eSports Astralis para garantir que os modos correspondam ao que é esperado ao jogar vários gêneros de jogos.

Também é importante notar que Bang & Olufsen disse à Pocket-lint que, assim como Xbox One, Xbox Series X / S e PC, os fones de ouvido podem ser usados com outras fontes - como Mac por Bluetooth e até PlayStation por meio de um cabo de áudio incluído conectado ao controlador DualShock / DualSense. No entanto, nenhuma plataforma terá a ampla gama de recursos extras disponíveis no Xbox e Windows.

Os fones de ouvido para jogos sem fio Bang & Olufsen Beoplay Portal estarão disponíveis a partir de 30 de março nos Estados Unidos e globalmente a partir de 29 de abril. Estarão disponíveis três cores: antracite preto, névoa cinza e marinho.

Cada esquema de cores custa £ 449 no Reino Unido, $ 499 nos EUA e € 499 na Europa Central.

squirrel_widget_4353276

Escrito por Rik Henderson.