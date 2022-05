Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Asus anunciou a "primeira" tela de jogos G-Sync 500Hz do mundo.

O monitor para jogos Asus ROG Swift 500Hz foi projetado principalmente para eSports e foi revelado durante a palestra chave da Computex da Nvidia na segunda-feira.

Projetado desde o início para jogos de PC da concorrência, o monitor usa um painel proprietário E-TN (eSports TN) e apresenta um modo Nvidia G-Sync eSports com vibração ajustável.

Ele também é otimizado para o Reflex, com suporte ao Nvidia Reflex Analyzer para fornecer estatísticas em tempo real sobre a latência de ponta a ponta quando combinado com um mouse Reflex otimizado e uma placa gráfica GeForce.

Naturalmente, o destaque é a espantosa taxa de atualização de 500Hz que, quando acoplada a uma plataforma de jogos de PC capaz, pode dar aos jogadores uma vantagem competitiva.

Você também pode ouvir mais sobre os benefícios de taxas de quadros mais altas e menor latência em nossa recente entrevista com o concorrente eSports e o gerente de produto da Nvidia GeForce para a edição especial da Pocket-lint Podcast da PC Gaming Week.

Também anunciados durante a palestra principal da Nvidia foram quatro novos títulos de jogos para apoiar o Reflex.

Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis e Warstride Challenges se unirão a jogadores como CS:GO, Valorant, Overwatch e Rainbow Six Siege para permitir que estatísticas em tempo real sejam exibidas em um monitor suportado.

Você pode ler mais sobre a tecnologia Nvidia Reflex aqui.

Escrito por Rik Henderson.