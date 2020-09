O simulador de corrida de £ 57K da Aston Martin parece uma banana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As configurações do simulador podem ser bastante complicadas - qualquer pessoa que começou a se aventurar no Microsoft Flight Simulator neste outono provavelmente está aprendendo isso - e os simuladores de corrida não são diferentes. Você pode começar com um modesto volante de corrida, mas se não for cuidadoso, você se verá remodelando sua casa para pagar uma configuração completa como a que a Aston Martin acaba de lançar.

O AMR-C01 é uma colaboração com os Simuladores Curv Racing e é um simulador caseiro de luxo, com luxo sendo a palavra-chave - o preço do simulador começa em £ 57.500 antes de impostos, então é muito para quem tem dinheiro de sobra. Você poderia comprar um carro de verdade e sobrar dinheiro para construir um PC para jogos absolutamente incrível por esse preço, mas o AMR-C01 tem alguns pontos de venda realmente únicos.

Parece para todo o mundo como uma espécie de nave espacial pessoal, usando a posição de assento do Aston Martin Valkyrie para colocá-lo em uma situação imersiva. A carroceria é toda em fibra de carbono, replicando e inspirando-se nos muitos motores gorgeou da Aston Martin, e está disponível em uma ampla gama de cores - embora haja apenas 150 fabricados, então um pouco de flexibilidade faz sentido.

O simulador inclui um monitor curvo QHD Samsung absolutamente enorme com uma proporção de aspecto de 32: 9 para realmente jogar seus pilotos, com um PC integrado centrado em torno de uma GPU Nvidia GTX 2080 alimentando os gráficos. Pode não haver nenhuma tecnologia Ampere aqui, mas ainda fará o F1 2020 parecer muito, muito bom.

Ele também traz seu próprio volante top de linha integrado, no estilo de um carro de Fórmula 1, mas com extras um pouco menos complicados, e uma caixa de pedal completa com 200 mm de curso para garantir que você realmente se sinta bem você está dirigindo.

Você pode descobrir mais sobre o simulador em seu site , onde também pode solicitar um se tiver alguns trocados por aí.

Escrito por Max Freeman-Mills.