(Pocket-lint) - A Apple Aracde tem crescido maciçamente desde seu lançamento em 2019, com alguns jogos importantes de grandes desenvolvedores sendo adicionados aos mais de 200 títulos disponíveis para assinantes.

Mais são adicionados regularmente também, os quais são gratuitos para download e reprodução através do iPhone, iPad, Apple TV e Mac para aqueles com uma assinatura Apple Arcade ou Apple One.

Você também pode se inscrever para um período experimental de um mês sem custo, com uma assinatura completa que depois disso custa £4,99 / $4,99 / EUR4,99 por mês.

Se você o fizer, estes são os jogos que você pode esperar jogar este mês.

Jogos Apple Arcade adicionados em novembro de 2022

Há dois grandes jogos sendo adicionados ao Apple Arcade em novembro.

Gerente de Futebol 2023 Touch

Disponível: Agora

A Sports Interactive finalmente trouxe a FM Touch de volta aos dispositivos Apple, mas desta vez como um exclusivo Apple Arcade.

Portanto, ele pode ser reproduzido em todos os dispositivos, incluindo iPhone, iPad, Mac e Apple TV, com transferência instantânea do progresso entre eles. Dessa forma, você pode jogar na Apple TV e depois pegar seu jogo de salvamento no seu iPhone para continuar quando estiver no trem.

SpongeBob SolitairePants

Disponível: 25 de novembro de 2022

Este é um pouco diferente da maioria dos jogos do SpongeBob SquarePants, sendo um jogo solitário interessante e apresentando múltiplos modos de jogo de quebra-cabeças, incluindo um modo Quest com diferentes desafios. Há até mesmo um modo Battle com vários jogadores para se enfrentar.

