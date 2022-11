Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Football Manager 2023 está agora disponível para vários dispositivos, com a edição Touch finalmente voltando aos cuidados móveis da Apple Arcade.

Isso significa que o FM 2023 Touch está disponível sem custo extra para os assinantes da Arcade em vários produtos Apple - iPhone, iPad, Mac e Apple TV. E, como resultado, tem que funcionar igualmente usando diferentes métodos de controle. É algo que nem sempre foi particularmente intuitivo antes.

Veja a estréia original do jogo em consoles, por exemplo. Até o diretor de estúdio da Sports Interactive, Miles Jacobson, acha que o uso do controlador está longe de ser o ideal no passado: "Para ser franco, foi s**t", ele nos explicou durante uma coletiva de imprensa sobre o conjunto de Ted Lasso perto de Londres (empolgantemente na atual sala de imprensa do AFC Richmond que você vê na tela).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"O primeiro jogo de console que trouxemos para fora era impossível de controlar". Meu conselho a todos foi que jogassem usando o teclado".

Isto se deve principalmente ao fato de o jogo de console ter sido desenvolvido anteriormente pelas equipes móveis e de PC da SI Games, em vez de uma unidade dedicada. Mas isso agora foi abordado, com uma nova equipe de consoles manipulando a versão Apple Arcade, juntamente com o Xbox e as próximas edições do PS5.

O ex-produtor de jogos e Codemasters da BBC, Stu Boyd, foi trazido por sua experiência mais centrada em console: "A formação de uma equipe de consoles sob medida no estúdio ajudou muito nisso", continuou Jacobson.

"O fato de poder usar a tela sensível ao toque ou um controlador é algo realmente importante para nós. Portanto, temos alguém que sabia o que estava fazendo no lado controlador das coisas e, este ano, é muito mais fácil de usar".

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 2 Fevereiro 2022 Pocket-lint daily é um boletim informativo diário de tecnologia com curadoria de Stuart Miles, fundador do Pocket-lint. Descubra como obtê-lo todas

O Apple Arcade está disponível para novos assinantes gratuitamente em um período de teste de um mês. Normalmente custa £4,99 / EUR4,99 / $4,99 por mês para acesso a mais de 200 jogos, incluindo o Football Manager 2023 Touch.

Também está disponível como parte de uma assinatura Apple One, que começa em £16,95 por mês, mas também inclui Apple Music, Apple TV+ e outros benefícios.

Escrito por Rik Henderson.