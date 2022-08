Bombardeiro chegando ao iOS através da Apple Arcade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Um dos grandes jogos de todos os tempos está chegando ao iPhone, iPad, Mac e Apple TV. O bombardeiro chegará ao Apple Arcade em 5 de agosto em um novíssimo jogo da Konami.

O incrível Bomberman apresenta ação frenética solo ou multiplayer, com o clássico jogo de batalha de labirintos adicionando uma trilha sonora musical única que muda o campo de jogo. Os palcos mudam no tempo com o ritmo para dar uma reviravolta moderna ao jogo.

Um modo de prática é fornecido para um jogador, enquanto batalhas on-line e batalhas entre amigos também estão disponíveis.

Também chegando ao Apple Arcade mais tarde em agosto é a seqüência de um dos corredores móveis infinitos de maior sucesso.

O Jetpack Joyride 2 vê mais uma vez Barry fazendo jato através da sede secreta dos cientistas para frustrar seus planos. Ele estará disponível a partir de 19 de agosto.

A Apple Arcade terá mais duas versões de dois jogos clássicos este mês, com My Talking Tom+ chegando em 12 de agosto e Love You to Bits+ em 26 de agosto.

Ambos incluirão qualquer compra noapp previamente lançado para qualquer um dos títulos, sem custo extra.

Próximos jogos para PC: Os melhores jogos novos que se esperam em 2022 e além Por Adrian Willings · 29 Julho 2022 · Próximos novos jogos para PC para ficar entusiasmado com os exclusivos, lançamentos entrantes e os melhores jogos para procurar em Steam, Epic e

Apple Arcade é o serviço de assinatura de jogos para iOS, iPadOS, MacOS, e tvOS. Custa £4,99 / $4,99 por mês para acesso a mais de 200 jogos através de dispositivos Apple, com um período experimental gratuito de um mês.

Alternativamente, ele está incluído com uma assinatura Apple One, que começa em £14,95 / $14,95 por mês e inclui Apple TV+, Apple Music e 500GB de armazenamento iCloud+.

Escrito por Rik Henderson.