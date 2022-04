Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em um esforço para tornar a App Store mais fácil de navegar, parece que a Apple planeja abater jogos que não viram uma atualização nos últimos dois anos.

Um e-mail compartilhado por vários desenvolvedores independentes afirma que "este aplicativo não foi atualizado em um tempo significativo e está programado para ser retirado da venda em 30 dias". Nenhuma ação é necessária para que o aplicativo permaneça disponível aos usuários que já fizeram o download do aplicativo".

"Você pode manter este aplicativo disponível para novos usuários descobrirem e baixarem da App Store enviando uma atualização para revisão dentro de 30 dias. Se nenhuma atualização for enviada dentro de 30 dias, o aplicativo será removido da venda".

A mudança está sob o guarda-chuva da iniciativa Apple App Store Improvement, que remove aplicativos abandonados e aqueles que não suportam mais o iOS moderno.

É fácil ver como uma biblioteca menor faria uma melhor experiência para o usuário ao procurar por aplicativos, mas alguns desenvolvedores sentem que a mudança cria enormes obstáculos para os jogos indie.

Eu me sinto mal. A Apple acabou de me enviar um e-mail dizendo que estão removendo meu jogo gratuito Motivoto porque tem mais de 2 anos de idade.



É parte do sistema de melhoria de aplicativos deles.



Isto não é legal. Os jogos de console de 2000 ainda estão disponíveis para venda.



Esta é uma barreira injusta para o indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR-