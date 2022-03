Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Diz-se que a Apple está explorando a ideia de um console de jogos , com uma máquina dedicada e um dispositivo Apple TV reforçado como opções possíveis.

Os rumores vêm do fórum sul-coreano Clien , com um usuário alegando ter conhecimento do desejo da Apple de explorar jogos.

"Ele [o vazamento] é de Taiwan", diz o comentário.

"Há rumores de que eles estão conduzindo um estudo de viabilidade mobilizando consultoria externa também. Atualmente, estamos discutindo vários métodos, como como colocar um dispositivo de console oficial para transformar a Apple TV em um console."

O usuário também indicou que a Apple está buscando conselhos de certas empresas de jogos, como Capcom e Ubisoft.

À primeira vista, é tudo um pouco de levantar as sobrancelhas, obviamente.

Apesar da fonte ser bastante tênue, porém, este também é o mesmo local em que surgiram os primeiros detalhes sobre o iPad Mini, bem como a integração RDNA 2 da Samsung em seus chips móveis, que foi confirmada no início deste ano.

Ainda é pura conjectura nesta fase, mas também não é completamente inviável. A Apple poderia muito bem estar fazendo sua devida diligência e analisando a possibilidade de progredir a Apple TV em um dispositivo de jogos completo - espero que com um esforço mais avançado do que os que vimos no passado.

Nesse caso, pode acabar desempenhando o papel de Google Stadia e Amazon Luna e tentando competir com o Xbox e a Sony, mas só o tempo dirá se a empresa está realmente séria em entrar no mercado de consoles.

Até lá, pelo menos você pode transformar seu iPhone em um console portátil com o Backbone One .

Escrito por Conor Allison.