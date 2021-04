Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Arcade foi lançado no outono de 2019 , mas não recebeu uma grande expansão desde o lançamento. Isso está mudando agora, com a Apple adicionando mais de 30 novos jogos ao seu serviço de jogos de $ 5 por mês. Isso é cerca de um terço dos jogos que lançou há dois anos.

Os novos títulos incluem Fantasian e Wonderbox: The Adventure Maker de Aquiris. Também inclui NBA 2K21, um dos primeiros jogos a sair de consoles. Isso significa que a biblioteca do Apple Arcade agora consiste em mais de 180 títulos, com novos jogos programados para chegar a cada semana.

Aqui está a lista de 32 jogos que os assinantes do Arcade podem baixar agora:

Gamão

Badland

Bleck

Chameleon Run

Damas Royal

Xadrez: Jogue e Aprenda

Clap Hanz Golf

Cut the Rope Remasterizado

Dont Starve: Pocket Edition

Fantasian

Flipflop Solitaire

Fruit Ninja Classic

Bom sudoku

Mahjong Titan

Mini Metro

Monument Valley

NBA 2K21 Arcade Edition

Xadrez Realmente Ruim

Reigns Plus

O gato de Simon: hora da história

Solitário

Festa SongPop

SpellTower

Star Trek Legends

Sudoku Simples

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

The Oregon Trail

A Sala Dois

Três!

Pequenas Palavras Cruzadas

Mundo dos demônios

The Adventure Maker de Aquiris

Alguns dos próximos jogos que você pode esperar ver adicionados incluem Leos Fortune, Legends of Kingdom Rush e Frenzic: Overtime.

A Apple disse que a Apple Arcade também adicionou novas categorias - Grandes da App Store e Clássicos Atemporais - para você navegar. A App Stores Greats apresenta jogos como Monument Valley e Fruit Ninja, enquanto Timeless Classics oferece jogos como Paciência, Mahjong e Sudoku. No entanto, a Apple disse que Timeless Classics e App Store Greats estão disponíveis apenas para iPhone e iPad - não para Mac ou Apple TV.

Por fim, a Apple também está oferecendo uma avaliação gratuita de três meses do Arcade quando você compra um novo dispositivo da Apple.

Se você estiver se inscrevendo no Apple Arcade pela primeira vez, ainda poderá obter o período de teste gratuito de um mês. Depois disso, são $ 5 (£ 5) por mês. Com a assinatura do Apple One , que foi lançada, você pode obter o Arcade empacotado com outros serviços a partir de $ 15 (£ 15) por mês.

Escrito por Maggie Tillman.