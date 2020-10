A Apple agora inclui o Arcade grátis com novos dispositivos, bem como TV +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em um esforço para impulsionar seu serviço de assinatura de jogos Arcade, a Apple adicionou assinatura gratuita à sua oferta para cada novo proprietário de dispositivo. Compre um iPhone 12 (ou outro novo iPhone), iPad, Mac, Apple TV ou iPhone touch e você terá três meses de Apple Arcade de graça, além de uma oferta existente de um ano de Apple TV + .

O Apple Arcade normalmente custa £ 4,99 / $ 4,99 por mês e dá acesso irrestrito a mais de 100 jogos que funcionam em iOS, Mac e Apple TV. Não há compras no aplicativo nem anúncios, e novos jogos são adicionados à lista todas as semanas.

A assinatura gratuita começará para dispositivos comprados a partir de 22 de outubro. Anteriormente, era restrito a um período de teste de um mês.

Uma assinatura do Apple Arcade pode ser compartilhada entre seis membros de uma família através do Family Sharing - o mesmo com o TV +.

Ontem, a Apple anunciou quatro novos iPhones - o iPhone 12, o iPhone 12 mini, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max.

O iPhone 12 e o iPhone 12 Pro estarão disponíveis para pré-venda a partir desta sexta-feira, 16 de outubro, e o lançamento geral ocorrerá a partir de 23 de outubro.

O iPhone 12 mini e o iPhone 12 Pro Max estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de 6 de novembro e serão enviados a partir de 13 de novembro.

Escrito por Rik Henderson.