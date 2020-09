Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple mudou as regras da App Store, impactando a forma como os usuários de iOS experimentarão os serviços de streaming de jogos baseados em nuvem de seus iPhone e iPad.

A Apple disse à CNBC que serviços de streaming de jogos, como o xCloud da Microsoft ou o Google Stadia, agora são permitidos, mas cada jogo que pode ser transmitido também deve ser baixado "diretamente da App Store" e cada atualização desses jogos deve ser enviada à Apple antes que possa ser transmitido para usuários iOS.

Em outras palavras, a Microsoft e o Google não podem criar aplicativos para seus serviços de streaming de jogos que ofereçam acesso irrestrito a jogos em streaming não aprovados pela Apple. E qualquer empresa que planeje disponibilizar seus jogos por meio do xCloud e Stadiamust os disponibilizará como downloads individuais na App Store.

No entanto, como o The Verge observou, os estúdios não precisarão criar downloads completos de seus jogos que rodam localmente no iPhone ou iPad, já que podem criar "clientes e aplicativos de streaming híbrido". Enquanto isso, provedores de jogos em nuvem como Microsoft e Google podem construir aplicativos que coletam e se conectam a cada um desses aplicativos.

Todos os jogos ou aplicativos de streaming precisarão obedecer às regras usuais da App Store da Apple, é claro, incluindo o polêmico corte de 30%.

O Google ainda não fez comentários sobre as novas regras da App Store, embora a Microsoft tenha emitido a seguinte declaração:

"Esta continua sendo uma experiência ruim para os clientes. Os jogadores querem pular diretamente para um jogo de seu catálogo com curadoria de um aplicativo, assim como fazem com filmes ou músicas, e não são forçados a baixar mais de 100 aplicativos para jogar jogos individuais da nuvem. Estamos empenhados em colocar os jogadores no centro de tudo o que fazemos e fornecer uma excelente experiência é fundamental para essa missão. "

Abaixo estão as regras revisadas da Apple para streaming de jogos:

4.9 Jogos de streaming

Jogos de streaming são permitidos, desde que sigam todas as diretrizes - por exemplo, cada atualização de jogo deve ser enviada para revisão, os desenvolvedores devem fornecer metadados apropriados para pesquisa, os jogos devem usar a compra dentro do aplicativo para desbloquear recursos ou funcionalidade, etc. Claro , há sempre os aplicativos de navegador e Internet abertos para alcançar todos os usuários fora da App Store.

4.9.1 Cada jogo de streaming deve ser enviado para a App Store como um aplicativo individual para que tenha uma página de produto da App Store, apareça em gráficos e pesquisa, tenha avaliações e análises de usuários, possa ser gerenciado com ScreenTime e outros aplicativos de controle dos pais, aparece no dispositivo do usuário, etc.

4.9.2 Os serviços de streaming de jogos podem oferecer um aplicativo de catálogo na App Store para ajudar os usuários a se inscreverem no serviço e encontrar os jogos na App Store, desde que o aplicativo cumpra todas as diretrizes, incluindo a oferta aos usuários da opção de pagar por um assinatura com compra in-app e uso Sign in with Apple. Todos os jogos incluídos no aplicativo de catálogo devem ser vinculados a uma página de produto individual da App Store.

Você também pode ver o changelog das diretrizes da App Store da Apple aqui.

Escrito por Maggie Tillman.