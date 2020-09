Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games anunciou que a Apple não permitirá mais que você entre em suas contas da Epic Games usando “Entrar com a Apple” a partir de 11 de setembro de 2020. Se você usar esta opção de login, será necessário atualizar sua conta da Epic Games para retenha o acesso. Veja como.

A Apple iniciou o jogo Fortnite da iOS App Store em 13 de agosto, quando a Epic introduziu um sistema de pagamento no aplicativo que violava as regras da Apple. A Epic Games processou em resposta, alegando que a Apple violou a lei antitruste, ao abusar de seu domínio e controle do iOS para cobrar altas comissões. A Apple rebateu, buscando indenização contra a Epic por supostamente violar seu contrato com a App Store.

Agora, a Epic Games disse que a Apple também está cortando o acesso a Sign in with Apple nas contas da Epic Game a partir de 11 de setembro de 2020. Isso significa que você precisará atualizar sua conta da Epic Games com novas credenciais antes disso para manter o acesso.

Para manter o acesso à sua conta da Epic Games, você precisa atualizar seu endereço de e-mail na Epic Games.

Aqui estão as instruções passo a passo, direto da Epic Games:

1. Faça login na página Configurações gerais da Epic Games com o seu ID Apple e atualize o seu endereço de e-mail.

2. Se você usar “Sign In with Apple”, pode não ter configurado uma senha de conta da Epic Games anteriormente, então você precisará fazer isso em seguida.

3. Faça login na página Alterar sua senha da Epic Games com seu ID Apple e digite uma nova senha.

Nota: Se você não conseguiu atualizar sua senha antes de “Sign In with Apple” ser removido, mas seu endereço de e-mail estava correto, a Epic Games disse para seguir as etapas em sua página Esqueci a senha .

Se você não conseguiu atualizar seu endereço de e-mail antes do término do suporte para Sign In with Apple e não está mais vendo Sign In with Apple como opção de login para sua conta, a Epic Games informou que ainda pode recuperar sua conta .

1. Vá para a página de contato da Epic Games.

2. Forneça à Epic Games o código de verificação do e-mail que você recebeu sobre este assunto (linha de assunto: “IMPORTANTE! Atualização da conta da Epic Games necessária para acesso contínuo”). O código de verificação que você recebeu deve ser parecido com este: ABC-123-DEF.

Confira o hub de ajuda da Epic Games para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.