Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Semanas depois que a Epic Games processou a Apple por remover o Fortnite da App Store do iOS por causa de uma atualização que adicionou um sistema de pagamento não autorizado, a Apple oficialmente entrou com um pedido de contra-ataque. A reclamação busca indenização contra a Epic Games por supostamente violar seu contrato com a iOS App Store.

“O flagrante desrespeito da Epic por seus compromissos contratuais e outras más condutas causou danos significativos à Apple”, diz o documento da Apple. “Se não for controlada, a conduta da Epic ameaça a própria existência do ecossistema iOS e seu enorme valor para os consumidores.” Tenha em mente que a queixa da Epic, apresentada em 13 de agosto, afirma que a Apple está violando a lei antitruste, ao abusar de seu domínio e controle total do iOS para cobrar altas comissões.

A ação da Apple em 8 de setembro detalha várias defesas contra a última moção da Epic Game para uma liminar, que foi apresentada no fim de semana. A Apple até alega que sua resposta à Epic Games pode ser justificada. “Em todos os momentos, a conduta [da Apple] foi razoável e. . . suas ações foram realizadas de boa fé para promover interesses comerciais legítimos e tiveram o efeito de promover, encorajar e aumentar a concorrência ”, diz a reclamação.

Enquanto isso, a Epic Games anunciou que o sistema de login “Sign In with Apple” da Apple não funcionará mais com contas da Epic Games a partir de 11 de setembro. Isso significa que você precisará atualizar sua conta com novas credenciais de login antes disso para manter o acesso. A Epic tem um guia de como aqui . A Epic disse que pode ajudar a recuperar contas depois que a opção “Sign in with Apple” expirar, mas você terá que entrar em contato com o estúdio primeiro.

A Apple iniciou o jogo Fortnite da iOS App Store em 13 de agosto, quando a Epic introduziu um sistema de pagamento no aplicativo que violava as regras da Apple. A resposta da Epic Games ao último pedido da Apple deve chegar até 18 de setembro. Uma audiência completa para as duas empresas está marcada para 28 de setembro.

Escrito por Maggie Tillman.