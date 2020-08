Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple retirou o plugue da conta de desenvolvedor da App Store da Epic Games, encerrando a capacidade do estúdio de enviar novos aplicativos ou atualizações para a App Store. Esta é uma escalada dramática em sua luta legal, embora não totalmente inesperada, como a Apple ameaçou fazer na semana passada.

A Epic Games recentemente adicionou uma opção para os jogadores do Fortnite pagarem diretamente por atualizações no jogo, evitando assim o corte de 30 por cento que a Apple recebe em sua App Store. Isso quebrou as regras da Apple, e a empresa de Cupertino imediatamente retirou o jogo e prometeu encerrar a conta do desenvolvedor do estúdio se ela não cumprisse até sexta-feira, 29 de agosto. A Epic Games está processando a Apple e ainda não se submeteu às suas demandas.

Aqui está a declaração da Apple sobre o assunto:

"Estamos desapontados por termos que encerrar a conta da Epic Games na App Store. Trabalhamos com a equipe da Epic Games por muitos anos em seus lançamentos e lançamentos. O tribunal recomendou que a Epic cumprisse as diretrizes da App Store enquanto caso avança, as diretrizes que seguiram na última década até criarem esta situação. A Epic recusou. Em vez disso, eles enviam repetidamente atualizações Fortnite destinadas a violar as diretrizes da App Store. Isso não é justo para todos os outros desenvolvedores no App Store e está colocando os clientes no meio de sua luta. Esperamos poder trabalhar juntos novamente no futuro, mas, infelizmente, isso não é possível hoje. "

Tudo isso significa que Fortnite não está mais disponível no iPhone ou iPad, mesmo que você já tenha baixado antes. Outros jogos da Epic, como o Infinity Blade, também não podem mais ser baixados. Um juiz na segunda-feira até negou a moção da Epic para uma ordem de restrição temporária para impedir a remoção de Fortnite. O juiz, no entanto, concedeu a ordem de restrição temporária da Epic em relação ao Unreal Engine , que é usado por muitos desenvolvedores de jogos.

A Apple disse na sexta-feira que está cumprindo a ordem do juiz e não encerrará a conta de desenvolvedor que a Epic usa para o Unreal Engine

Escrito por Maggie Tillman.