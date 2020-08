Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A luta da Epic contra a Apple teve uma de suas primeiras reviravoltas ontem, quando um juiz decidiu conceder parcialmente à fabricante do Unreal Engine uma ordem de restrição temporária contra a Apple.

A Epic estava buscando que praticamente todas as respostas da Apple ao seu novo esquema de pagamento fossem interrompidas, devolvendo o Fortnite à App Store depois que a Apple o removeu , mas não conseguiu tudo o que queria.

Esta decisão é um precursor do processo posterior que a Epic está perseguindo, e a juíza Yvonne Gonzalez Rogers imediatamente deixou claro que não estava convencida da situação da Epic em relação a Fortnite.

Embora ela não tenha contestado que a reputação da Epic entre os clientes pode estar sofrendo durante a interrupção do jogo no iOS, ela explicitamente explicou que o dano não parecia irreparável, e que "A situação atual parece por conta própria". Na verdade, ela apontou que revertendo o novo sistema de pagamento, a Epic poderia retornar ao status quo anterior enquanto aguardava o processo, e a Fortnite poderia operar como antes.

No entanto, quando se tratou do Unreal Engine, que a Apple estava programada para cortar suas ferramentas de desenvolvedor no final desta semana, Rogers ficou do lado da Epic, afirmando que "Epic Games e Apple têm liberdade de litigar um contra o outro, mas sua disputa não deve causar estragos aos espectadores ".

Nesse caso, esses espectadores seriam qualquer desenvolvedor usando o mecanismo extremamente popular da Epic, então você pode ver o que ela quer dizer.

Esta primeira declaração é um passo inicial no que será um processo legal bastante demorado, visto que uma audiência completa pode levar meses para ser concluída, mas dá à Apple alguma orientação firme sobre como agir até que uma conclusão mais completa seja alcançada.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Rik Henderson.