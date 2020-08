Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os jogos na nuvem estão causando uma tempestade no que se refere à Apple no momento, caso você tenha perdido a história toda. A ausência de aplicativos como o Google Stadia e o Project xCloud do iOS foi reforçada por um pouco mais de contexto .

Principalmente, a Apple não concorda com a capacidade desses serviços de adicionar novos jogos às suas listas que não passariam pelos processos de aprovação da Apple, então está bloqueando sua plataforma, causando uma ira infinita do Google e da Microsoft.

Tudo isso foi agravado pela briga de alto nível da Apple com a Epic Games sobre métodos de pagamento dentro dos jogos, e todos nós sabemos o que aconteceu como resultado - Fortnite está fora da App Store .

Uma nova publicação de patente da Apple, no entanto, detectada pela equipe da Patently Apple , pode complicar ainda mais a trama, no que diz respeito aos planos de jogos da Apple.

Intitulado "Habilitando serviço interativo para jogos de renderização em nuvem em sistemas 5G", é efetivamente um esboço de como a Apple poderia usar a rede 5G para alimentar seu próprio serviço de jogos em nuvem.

Para ser claro, a Apple registra muitas patentes e muitas delas dão em nada, mas isso parece indicar que pelo menos está descobrindo como esse serviço funcionaria em seus dispositivos.

Da mesma forma, provavelmente não seria a hora de sair cantando e dançando sobre um novo serviço proprietário de jogos em nuvem, se ele quiser conquistar corações e mentes na frente anticompetitiva.

Além disso, com o Apple Arcade se distanciando um pouco da linha de frente da relevância, talvez seja necessário colocar o serviço em ordem antes de se voltar para planos mais ambiciosos.

Escrito por Max Freeman-Mills.