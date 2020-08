Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há uma nova reviravolta na batalha entre a editora Epic Games da Apple e Fortnite, e isso pode impactar inúmeros aplicativos e jogos que alavancam o Unreal Engine da Epic. Basicamente, a Epic diz que a Apple ameaçou cortar seu acesso a todas as ferramentas de desenvolvedor iOS e Mac.

A Epic lançou recentemente uma nova atualização que quebrou as regras da Apple e do Google sobre compras no aplicativo. Basicamente, a nova atualização fez com que a Epic pudesse coletar diretamente a receita das compras de V-bucks, moeda do jogo do Fortnite, efetivamente contornando a Apple e o Google e cortando-os do corte de 30 por cento que geralmente exigem dos desenvolvedores.

A Apple e o Google responderam removendo o Fortnite da App Store e da Play Store. A Epic prontamente entrou com um processo civil, divulgou um vídeo zombando da Apple e publicou uma página de perguntas frequentes detalhando as maneiras como ela acredita que a Apple e o Google estão abusando de seu domínio no mercado.

Agora, a Epic diz que a Apple está retaliando, ameaçando arrancar o Epic do Apple Developer Program, que é necessário para usar as ferramentas de desenvolvedor da Apple e distribuir aplicativos em dispositivos iOS. Como parte disso, a Epic nem mesmo será capaz de autenticar aplicativos Mac. Todos os aplicativos devem ser autenticados antes de executar a versão mais recente do macOS, mesmo se não estiverem disponíveis na App Store.

Além disso, sem acesso ao programa de desenvolvedor da Apple e suas ferramentas de desenvolvedor, a Epic disse ao The Washington Posts Gene Park que todas as futuras versões do Unreal Engine não podem mais ser desenvolvidas ou mesmo atualizadas para dispositivos iOS e Mac (não incluindo Windows), afetando não apenas o Fornite, mas também um número incontável de desenvolvedores e estúdios que usam o software da Epic para seus jogos.

Esses desenvolvedores podem precisar se esforçar para desenvolver novos jogos ou atualizações caso a Apple bloqueie seu acesso ao Unreal Engine. A Apple está dizendo que quer que a Epic “cure suas violações” em duas semanas, de acordo com uma carta da empresa que a Epic compartilhou, o que não é muito tempo.

A Apple removeu o Fortnite da App Store e informou a Epic que na sexta-feira, 28 de agosto, a Apple encerrará todas as nossas contas de desenvolvedor e cortará a Epic das ferramentas de desenvolvimento do iOS e Mac. Estamos pedindo ao tribunal que pare com essa retaliação. Detalhes aqui: https://t.co/3br1EHmyd8 - Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) 17 de agosto de 2020

A Epic já entrou com pedido de liminar contra a empresa, alegando que ela será prejudicada de forma irreparável.

“As ações da Apple prejudicarão irreparavelmente a reputação da Epic entre os usuários do Fortnite e serão catastróficas para o futuro do negócio separado do Unreal Engine", escreve Epic. constelação de aplicativos e usos que dependem de seus gráficos para renderizar centenas de videogames ".

A Epic também está pedindo ao tribunal que o Fortnite seja devolvido à App Store. Enquanto isso, a Apple está dando à Epic até 28 de agosto para fazer suas alterações.

