Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games corajosamente mudou para um sistema de pagamento no aplicativo para contornar a controversa taxa de 30 por cento da Apple. Em resposta, a Apple imediatamente removeu o popular título Battle Royale do desenvolvedor, Fortnite , da App Store.

A Apple tem enfrentado um aumento nas reclamações antitruste de vários desenvolvedores e editores nos últimos meses. Eles argumentaram essencialmente que a Apple fica com uma parte muito grande de sua receita, detém todo o poder e não trata a todos com justiça. O CEO da Epic, Tim Sweeney, está entre os muitos que há muito pedem mudanças na forma como empresas como a Apple fazem negócios com desenvolvedores.

A escalada atual, portanto, parece uma abordagem planejada em nome da Epic. O desenvolvedor publicou um vídeo zombando do icônico anúncio da Apple em 1984 (acima) e uma página de perguntas frequentes descrevendo como seu sistema de pagamento no aplicativo resulta em preços mais baixos. Para comprar 1.000 V-bucks, por exemplo, agora custa $ 7,99, ao passo que antes, por meio do processamento de pagamentos da Apple, essa quantia em dinheiro custava $ 9,99.

A Apple emitiu uma longa resposta (abaixo), alegando que a Epic Games viola as diretrizes da App Store que são aplicadas a todos os desenvolvedores:

“Hoje, a Epic Games deu o passo infeliz de violar as diretrizes da App Store que são aplicadas igualmente a todos os desenvolvedores e projetadas para manter a loja segura para nossos usuários. Como resultado, seu aplicativo Fortnite foi removido da loja. A Epic ativou um recurso em seu aplicativo que não foi revisado ou aprovado pela Apple, e o fez com a intenção expressa de violar as diretrizes da App Store em relação aos pagamentos no aplicativo que se aplicam a todos os desenvolvedores que vendem produtos ou serviços digitais.

A Epic tem aplicativos na App Store há uma década e tem se beneficiado do ecossistema da App Store - incluindo suas ferramentas, testes e distribuição que a Apple fornece a todos os desenvolvedores. A Epic concordou com os termos e diretrizes da App Store livremente e estamos felizes por terem construído um negócio tão bem-sucedido na App Store. O fato de que seus interesses comerciais agora os levam a pressionar por um acordo especial não muda o fato de que essas diretrizes criam condições equitativas para todos os desenvolvedores e tornam a loja segura para todos os usuários. Faremos todos os esforços para trabalhar com a Epic para resolver essas violações para que eles possam devolver o Fortnite à App Store. ”

A Epic Games agora entrou com um processo civil contra a Apple, na esperança de provar que a App Store da Apple é um monopólio. Também está buscando medidas cautelares sobre as taxas para “permitir a concorrência justa” no que diz respeito à distribuição de aplicativos. Lembre-se de que a Epic Games implementou seu próprio sistema de pagamento no aplicativo na versão Android do Fortnite, e o Google ainda não inicializou o Fortnite na Google Play Store.

A Epic Games entrou com documentos legais em resposta à Apple, leia mais aqui: https://t.co/c4sgvxQUvb - Fortnite (@FortniteGame) 13 de agosto de 2020

A reclamação da Epic Games contra a Apple diz:

“A Epic traz este processo para encerrar as ações injustas e anticompetitivas da Apple que a Apple se compromete a manter ilegalmente seu monopólio em dois mercados multibilionários distintos: (i) o mercado de distribuição de aplicativos iOS e (ii) o pagamento no aplicativo iOS Mercado de processamento (cada um conforme definido abaixo). "

Quanto aos usuários iOS do Fortnite, se você já baixou o jogo, ainda pode acessá-lo. Mas novos downloads de jogos não estão mais disponíveis.

Escrito por Maggie Tillman.