A Apple lançou seu serviço de assinatura de jogos para iOS e Mac no final de 2019 e já abrigou mais de 100 jogos desde então. No entanto, a biblioteca geral do Arcade aparentemente falhou em "se envolver" com usuários suficientes. Dizem que a Apple está mudando o foco.

De fato, alega-se que cancelou alguns jogos Arcade atualmente em desenvolvimento e espera que outros revigorem o serviço.

A Bloomberg informa que a Apple informou os desenvolvedores da nova abordagem no início deste ano, citando "pessoas familiarizadas com o assunto". Um dos produtores criativos da plataforma disse a alguns estúdios que seus jogos não tinham o nível de envolvimento que a empresa está procurando agora. Agora, ele está focado em jogos que têm longevidade e levará os jogadores a pagar pelo serviço além do período de teste gratuito.

Faz sentido. Só podemos falar por nós mesmos, mas embora o Apple Arcade tenha algumas joias de destaque, a maioria dos jogos se parece com a tarifa usual da App Store, mas sem anúncios ou pagamentos no aplicativo. Eles são ótimos para emoções de curto prazo, mas raramente voltamos a elas com frequência.

Como dizemos, existem algumas exceções. O recém-chegado à plataforma, Beyond a Steel Sky, é um jogo de aventura no estilo console, com jogabilidade profunda e envolvente. The_Otherside também parece mais um jogo de console do que um aplicativo. E há o Grindstone, um dos pioneiros do serviço desde o início.

Estes são os jogos que ajudarão o Apple Arcade a se destacar entre as alternativas gratuitas para jogar na loja habitual da Apple.

É claro que nem todos são iguais - e alguns jogos não funcionarão tão bem em um iPhone quanto em um iPad ou Mac se forem muito complexos. E não estamos dizendo que os outros jogos não são dignos por si só, mas se você quiser que alguém pague mensalmente pelo acesso a um conjunto de títulos, terá que garantir que eles estejam recebendo algo que aparentemente não conseguem encontrar em outro lugar de graça.

Portanto, para nós, a mudança de foco da Apple pode ser exatamente o que estamos procurando. E o modelo de assinatura da Apple pode acabar fazendo sentido, afinal.