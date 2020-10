Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple tem seu próprio serviço de assinatura de jogos como parte da App Store: Apple Arcade.

Oferece mais de 100 jogos para jogar em várias plataformas por uma taxa mensal, sendo a maioria deles "novos e exclusivos".

Todas as compras no aplicativo e expansões de conteúdo para download estão incluídas e a lista de títulos disponíveis é atualizada regularmente, o que significa que sempre deve haver jogos novos esperando para serem jogados.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Apple Arcade.

Apple Arcade é um serviço de assinatura onde você obtém acesso instantâneo a uma grande biblioteca de jogos para jogar em vários dispositivos por uma taxa mensal.

Os jogos foram escolhidos a dedo pela Apple e abrangem vários gêneros, incluindo família, quebra-cabeças, esportes, RPG e estratégia. Existe até uma categoria que sugere jogos para "iniciantes".

Cada jogo está disponível sem custo extra, com todos os itens do jogo e conteúdo para download incluídos.

Não é uma plataforma de jogos em nuvem , como o Google Stadia ou o Cloud Gaming da Microsoft com Xbox Game Pass Ultimate , mas é mais parecido com o serviço principal do Xbox Game Pass . Você baixa jogos inteiramente para o seu dispositivo e pode jogá-los quantas vezes quiser.

Eles também possuem salvamento cruzado, para que seu progresso em um dispositivo seja restaurado instantaneamente em outro, caso você troque.

O Apple Arcade está disponível em 150 países, incluindo Reino Unido e EUA. Basicamente, ele está disponível em qualquer lugar onde haja acesso à App Store da Apple.

O Apple Arcade custa £ 4,99 / $ 4,99 por mês com tudo incluído. Novos assinantes recebem primeiro um período de teste gratuito de um mês.

Não há custos ocultos adicionais, sem compra no aplicativo nem anúncios dentro dos jogos Apple Arcade.

Pacote de serviços da Apple para Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + e Fitness + lançado em outubro de 2020. Isso significa que agora você pode assinar o Apple Arcade por meio de um dos três diferentes níveis de pacote do Apple One: Individual, Família e Premier. Os planos Individual e Família do Apple One estão disponíveis em mais de 100 países e regiões, incluindo os EUA e o Reino Unido. O plano Premier também foi lançado, mas apenas nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália.

Veja quanto custa cada camada Apple One no lançamento:

Individual: você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês.

você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês. Família: até seis membros da sua família recebem Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês.

até seis membros da sua família recebem Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês. Premier: Inclui todos os outros benefícios, mas aumenta o armazenamento do iCloud para 2 TB por mês e adiciona assinaturas para o serviço de revistas e jornais News + e o serviço recentemente anunciado Fitness + por £ 29,95 / $ 29,95 por mês.

Os assinantes pela primeira vez podem seguir estas etapas para assinar o Apple One:

Abra o aplicativo Configurações em seu dispositivo iOS. Vá até o seu nome na parte superior das Configurações. Selecione o menu Assinaturas . Selecione Obter Apple One. Escolha a camada Apple One desejada. Selecione Iniciar avaliação gratuita .

Se você já possui uma assinatura da Apple, como o Apple Arcade, receberá um reembolso proporcional para os dias restantes de sua (s) assinatura (ões) existente (s).

Para obter mais detalhes, consulte nosso guia sobre o Apple One.

Como a cereja do bolo, uma família inteira (de até seis membros) pode acessar quantos jogos quiser como parte da mesma assinatura mensal, através do recurso Family Share existente da Apple.

O Apple Arcade foi projetado para funcionar em mais do que apenas dispositivos iOS .

Assim como no iPhone e no iPad , você pode jogar os jogos disponíveis na sua televisão por meio de um decodificador Apple TV . Eles também estão disponíveis para usuários de um iMac ou MacBook. E os proprietários de iPod touch não precisam se sentir excluídos, pois ele também funcionará naquele dispositivo portátil.

Os controladores de jogos Bluetooth MFi são suportados por alguns dos jogos. Dispositivos executando iOS 13 , iPadOS 13 , macOS Catalina e tvOS 13 ou superior também podem ser vinculados aos controladores do Xbox One e PS4 DualShock 4 via Bluetooth.

Muitos dos jogos disponíveis no serviço são "novos e exclusivos" para plataformas móveis.

A Apple trabalha com uma grande variedade de parceiros de desenvolvimento, incluindo Sega, Konami, Lego, Bossa Studios e Cartoon Network. Cada um fornece jogos regularmente.

A linha do Arcade é organizada manualmente pela equipe da Apple e não tem anúncios, rastreamento de anúncios ou compras adicionais. A Apple também está contribuindo para os custos de desenvolvimento, tornando-se uma editora de jogos à sua própria luz.

Como já dissemos, existem centenas de jogos disponíveis para todos os estilos de jogo. Três de nossos favoritos são:

Uma trilha sonora impactante e paleta de cores psicodélicas significa que, durante a maior parte dos primeiros 10 minutos deste jogo desenvolvido pelo Annapurna, você não terá realmente uma ideia do que está acontecendo ou se seus toques e golpes estão realmente tendo um impacto.

Tudo bem, porque depois que seu cérebro se acomoda ao que está vendo e ouvindo, este jogo de sonho sobre andar de motocicleta, andar de skate, dançar, atirar lasers, empunhar espadas e partir corações logo crescerá em você. E, se você tiver dificuldade para completá-lo, a trilha sonora é suficiente para mantê-lo em segundo plano de qualquer maneira.

Mini Motorways é a continuação do Mini Metros e tem como tarefa o simples desafio de tirar as pessoas de suas casas para trabalhar, construindo lentamente uma metrópole extensa.

Se isso parece fácil, é porque é para começar. No entanto, conforme o jogo aumenta, seus níveis de estresse também aumentam, já que você precisa colocar semáforos, pontes e rodovias para fazer as pessoas circularem pela cidade sem ficar fora do caminho. O que começa tranquilo e calmante pode logo acabar muito caótico. Espere perder a noção do tempo muito rapidamente.

Simplesmente um dos melhores jogos do Apple Arcade e genuinamente engraçado. Qual é o golfe? é um jogo de minigolfe com uma grande diferença - você não precisa necessariamente acertar a bola no buraco.

Em vez disso, tudo e qualquer coisa podem se tornar a bola dependendo do nível e parte da diversão está em tentar descobrir qual item você tem que deslizar até a bandeira a cada vez. É simples, mas totalmente eficaz e incrivelmente viciante.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Maggie Tillman.