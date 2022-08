Amazon Luna está agora nas TVs Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O serviço de streaming da Amazon, Luna, tornou-se a última adição ao relativamente novo hub de jogos da Samsung em suas TVs 2022, permitindo que os jogadores transmitam jogos sem nenhuma barra de hardware adicional um controlador.

O serviço lançado com suporte ao Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, mas claramente se expandirá para receber outros serviços de streaming se forem relevantes, incluindo o Luna.

A Samsung está ressaltando que com a biblioteca oferecida pela Luna você pode agora acessar mais de 1.000 jogos através de uma TV Samsung 2022 sem precisar comprar um console de qualquer tipo, o que é impressionante dado o quão recentemente foi lançado.

Obviamente, você precisaria de alguns membros mensais a preço acessível para ter acesso a toda essa biblioteca ao mesmo tempo, mas o ponto ainda se mantém.

Luna tem sido uma parte mais silenciosa do mercado de streaming desde que a Amazon a lançou no final de 2020, mas funciona tão bem quanto os esforços de streaming do Xbox, o que é creditado à Amazon.

Como nos outros serviços, você precisará de uma conexão estável de pelo menos 10Mbps para acessar o streaming de forma confiável, embora um mínimo mais realista para ter uma boa experiência seja de 20Mbps.

Por enquanto, são apenas 2022 TVs Samsung que tiveram acesso ao Gaming Hub, mas quando conversamos com a Samsung, ela confirmou que está trabalhando para potencialmente trazer as características para TVs mais antigas também.

Escrito por Max Freeman-Mills.