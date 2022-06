Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou na quinta-feira quando realizará o Prime Day, sua extravagância anual de vendas, neste verão. Como parte de seu anúncio, a Amazon revelou que os membros do Prime Gaming poderão reivindicar mais de 30 jogos gratuitos, incluindo a Edição Lendária do Efeito Mass Effect, durante o Prime Day 2022.

É fácil! Durante o Prime Day, vá para esta página e clique no botão de reclamação no agame que você deseja tentar. Todos eles serão gratuitos com sua adesão ao Prime Day.

Há mais de 30 jogos gratuitos disponíveis no Prime Day 2022. Aqui está a lista completa de títulos que você pode esperar ver:

Edição Lendária de Efeitos em Massa

Lendas GRID

Necessidade de calor rápido

Cavaleiro Jedi da Guerra das Estrelas - Academia Jedi

Cavaleiro Jedi II da Guerra das Estrelas - Pária Jedi

Comando Star Wars Republic

Segundo Ninja X

8 Portas: Aventura após a morte de Arum

Aventuras Addling

Bang Bang Racing

Nuvens e Ovelhas 2

Morte Quadriculada

Especial Fúria Fatal

Giana Sisters: Sonhos retorcidos

Viral Desaparecido

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Unidade Metal

BMX Pro bombeado

Quebra-cabeça do Ano - 10 Pacote

Mundo Chuva

Viagem na estrada - 3 Pacotes

Samurai Shodown II

Limpador em série

O Olho do Corvo

O Detetive Darkside

O Rei dos Lutadores 2000

O Rei dos Lutadores 2002

O Metronomicon: Matar o Piso de Dança

Com base no post oficial do blogue, parece que os jogos gratuitos serão lançados a partir do Prime Day 2022.

Amazon Prime Day 2022 é de 12 de julho a 13 de julho de 2022 - o que significa que ele funcionará por 48 horas completas.

A Amazon já confirmou que vai oferecer até 55 por cento de desconto em muitos de seus próprios aparelhos a partir do dia 21 de junho. Nós lhe traremos todas as melhores ofertas e descontos, com um centro dedicado para leitores no Reino Unido aqui e um centro para leitores nos EUA aqui.

